"Los perros se comen los cadáveres": alertan que Gaza está "al borde de una catástrofe médica"

Diplomáticos europeos y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA, por sus siglas en inglés) advierten que en el sur de la Franja de Gaza se aprecian los primeros indicios de brotes de enfermedades gastrointestinales y dermatológicas, informa Hareetz.

"No se trata de una pandemia activa entre la población, sino de un aumento del número de personas que sufren vómitos, diarrea y pérdida de peso", aclaró uno de los diplomáticos tras una reunión con representantes de organizaciones humanitarias en Gaza, en la que se informó del riesgo de brote de gastroenteritis debido a la mala calidad del agua potable y a las condiciones sanitarias.

Asimismo, la UNRWA, constató las primeras señales de un brote de enfermedades dermatológicas entre niños. "Llevamos varias semanas advirtiendo a Israel sobre este tipo de sucesos. Hay indicios preliminares sobre el terreno, y esperamos que Israel permita tomar medidas que limiten el problema", aseguró uno de los diplomáticos.

Una tragedia "sin parangón"

Según el reporte, diplomáticos de los países occidentales que intentan transferir ayuda a Gaza consideran que el territorio se encuentra "al borde de una catástrofe médica", ya que el número de camas del hospital del sur, las medidas sanitarias de emergencia establecidas y la falta de personal médico apenas alcanzan para aliviar la escasez.

Los diplomáticos también aseguran que el país hebreo tiene un claro interés en prevenir un brote de enfermedades, y es consciente del peligro, ya que podría perjudicar a los rehenes israelíes que se encuentran en la Franja de Gaza e incluso afectar a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desplegados allí.

Por su parte, Majed Al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar declaró en una entrevista para The Independent, que el nivel de muerte y destrucción en Gaza "no tiene parangón" y no hay cantidad de ayuda suficiente para hacer frente a los daños. "El número de muertos supera los 15.000, todos los hospitales del norte de Gaza están fuera de servicio. Los perros se están comiendo los cadáveres en las calles", dijo.