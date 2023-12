Canciller húngaro: Ucrania no lucha ni por Europa ni por la paz y la democracia del continente

El conflicto entre Kiev y Moscú "no es una lucha de Europa", ha aseverado Peter Szijjarto, subrayando que "Ucrania está luchando por sí misma".

El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, declaró en una conferencia de prensa tras la reunión de cancilleres del Consejo OTAN-Ucrania en Bruselas (Bélgica) este 29 de noviembre que el conflicto entre Moscú y Kiev "no es una lucha de Europa" y que Hungría rechaza cualquier enfoque que sugiera que Ucrania está luchando contra Rusia para proteger la paz y la democracia en Europa.

"Ucrania está luchando por sí misma, por su propia integridad territorial, su propia soberanía y su propia independencia", cita las palabras del canciller húngaro el diario Magyar Nemzet. "Repito: esta no es nuestra guerra, y por eso rechazamos cualquier enfoque que parta desde ahí", ha reiterado. En este contexto, Szijjarto pidió el fin de las entregas de ayuda letal a Kiev, advirtiendo que dicha asistencia tiene el potencial de provocar una escalada del conflicto.

El canciller detalló que en la reunión se decidió ampliar el programa de apoyo práctico del bloque a Ucrania iniciado en 2016, bajo principios de voluntariado y solo para entregas de dispositivos no letales. Szijjarto calificó esta última condición de "extremadamente importante", porque si se hubiera tratado de una ampliación de la entrega de armas, ello podría haber provocado una escalada.

Por otra parte, Szijjarto afirmó que la membresía de Ucrania en la OTAN no es actualmente oportuna y advirtió que puede aumentar el "riesgo de una Tercera Guerra Mundial". Además, defendió que el país no puede entrar a la Alianza Atlántica porque el bloque es una "comunidad de valores" en la que no hay cabida para un Estado que "suprime constantemente los derechos de las minorías nacionales". Con ello, Szijjarto se refirió a la introducción por parte de Kiev de leyes que suprimen el derecho de los casi 150.000 húngaros que viven en Ucrania a hablar su propio idioma.

El ministro subrayó que durante ocho años Kiev prometió aprobar una legislación para resolver este problema. "He oído muchas promesas, he oído muchas veces que casi todo ha sido resuelto y luego ocurría lo contrario. Por ello, creemos en la legislación que haya sido aprobada e implementada", aseveró.