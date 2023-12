Niegan a Trump la inmunidad presidencial ante las demandas por el asalto al Capitolio

El exmandatario estadounidense Donald Trump no gozará de inmunidad presidencial y deberá comparecer en juicio civil por su papel en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, dictaminó este viernes un tribunal federal de apelaciones.

"La única cuestión que se nos plantea es si el presidente Trump ha demostrado tener derecho a la inmunidad de acto oficial por sus acciones previas el 6 de enero, tal y como se sostiene en las reclamaciones. Respondemos que no, al menos en esta fase del procedimiento", dijo en su fallo un panel de jueces del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Washington.

El panel acordó por unanimidad que los presidentes pueden desempeñar sus funciones oficiales sin ser considerados responsables civiles, pero esta inmunidad no se extiende cuando no actúan como tales. Al actuar fuera del margen de sus funciones oficiales, "no siguen gozando de inmunidad frente a la responsabilidad por daños y perjuicios por el mero hecho de ser el presidente", argumentaron.

Aunque la defensa del exinquilino de la Casa Blanca había alegado previamente que no podía ser juzgado por demandas civiles debido a que gozaba de dicha inmunidad en el momento en que se dirigió a sus partidarios antes del asalto al Capitolio, el tribunal dictaminó que Trump actuó "a título personal como candidato presidencial" cuando instó a sus seguidores a marchar hacia la sede del Congreso estadounidense.