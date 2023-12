Aparece el exfutbolista Marcelinho Carioca tras ser víctima de secuestro exprés en Brasil

El exfutbolista brasileño Marcelinho Carioca fue encontrado este lunes tras haber sido víctima de un secuestro exprés en el área metropolitana de Sao Paulo, delito aparentemente perpetrado por el marido de una mujer con la que había salido.

"Marcelinho fue encontrado caminando por una calle de Itaquaquecetuba, cerca de donde fue hallado el auto. Fue liberado por el secuestrador y ahora viene con la Policía a la comisaría", dijo el comisario Nico Gonçalves, secretario ejecutivo de la Secretaría de Seguridad del estado de Sao Paulo, en declaraciones divulgadas por la prensa local.

➡️ Vídeo mostra momento em que Marcelinho é solto de cativeiroMarcelinho Carioca foi encontrado em um cativeiro em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, no início da tarde desta segunda-feiraLeia: https://t.co/GYX1y3PbIjpic.twitter.com/63A9ucL9Ti — Metrópoles (@Metropoles) December 18, 2023

El exjugador de 51 años, quien es uno de los grandes ídolos de la historia del club Corinthians, fue dado por desaparecido el domingo, cuando salió hacia una fiesta en la ciudad de Itaquera, en la zona metropolitana de Sao Paulo.

Este lunes, el coche en el que se dirigía a la fiesta fue descubierto abandonado en la ciudad de Itaquaquecetuba, a 10 kilómetros del lugar al que se dirigía, lo que desató las alarmas.

Poco después fue encontrado por los efectivos policiales caminando cerca de donde fue hallado el vehículo.

Marcelinho Carioca apareceu em um vídeo, publicado na tarde desta segunda-feira (18/12), e afirmou ter sido supostamente sequestrado. Na gravação, cuja veracidade foi confirmada pela Polícia Civil de São Paulo, o ex-atleta disse que teria se envolvido com uma mulher casada. pic.twitter.com/8dWwVXlrFW — Metrópoles (@Metropoles) December 18, 2023

"El marido me secuestró"

El exjugador del Flamengo y del español Valencia llegó a la comisaría por la tarde, en un vehículo de la Policía Militar, con el rostro cubierto con una toalla y acompañado de una mujer en el asiento trasero, para declarar y contribuir a esclarecer el caso.

Este mismo día, tres hombres y dos mujeres fueron detenidos por supuesta implicación en el secuestro.

Cuando todavía estaba raptado, el exjugador dijo en un video que había salido con una mujer casada y que fue secuestrado por el marido, cosa que ella confirmó. La Policía ahora investiga si fue forzado a grabar ese video por el secuestrador.

"Estaba en una fiesta en Itaquera, disfrutando de la samba, y salí con una mujer que está casada. Luego su marido me atrapó, me secuestró y me llevó consigo", afirmó en el video, en el que aparece con un ojo morado.

A su lado, una mujer secundó sus palabras: "Confirmo todo lo que dice. Estoy casada, mi marido lo secuestró y nos puso en cautiverio".