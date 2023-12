Apple suspenderá la venta de sus últimos modelos de relojes inteligentes en EE.UU.

Apple pondrá en pausa las ventas en Estados Unidos de sus Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2 en respuesta a la decisión de la Comisión de Comercio Internacional, que en octubre confirmó la sentencia de enero de que sus relojes inteligentes con el sensor para medir el nivel de oxígeno en la sangre infringen dos patentes de la empresa Masimo.

Desde aquel entonces, el caso se encuentra en un período de revisión presidencial de 60 días, que finaliza el próximo lunes 25 de diciembre. A partir de esa fecha, los relojes inteligentes de Apple estarán sujetos a una prohibición de importación hasta la expiración de las patentes en 2028.

En última instancia, corresponde a la Representante de Comercio de EE.UU. tomar la decisión final, y el presidente Joe Biden también puede intervenir con un veto, aunque no es frecuente. A falta de un veto de la decisión de la Comisión de Comercio Internacional, Apple ya no podrá vender sus relojes a otros minoristas que revenden sus dispositivos, como Best Buy.

"Aunque el período de revisión no finalizará hasta el 25 de diciembre, Apple está tomando medidas preventivas para cumplir la sentencia en el caso de que se mantenga en vigor", anunció la compañía en un comunicado de este lunes difundido por 9to5Mac.

Sus últimos modelos, Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2, se retirarán de las ventas en línea a partir del 21 de diciembre, y de las tiendas físicas a partir del día 24, aclaró.

"Apple está en total desacuerdo con la orden y está recurriendo a una serie de opciones legales y técnicas para garantizar que Apple Watch esté disponible para los clientes. En el caso de que la orden se mantenga en vigor, Apple seguirá tomando todas las medidas para devolver Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2 a los clientes en Estados Unidos lo antes posible", declaró la compañía.