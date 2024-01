Dura respuesta del líder de los hutíes yemeníes a una presentadora de la BBC tras una pregunta sobre el apoyo a Palestina

Los hutíes de Yemen seguirán apoyando al pueblo palestino, por lo que continuarán sus ataques contra todos los buques vinculados a Israel, incluso a pesar de la coalición internacional liderada por EE.UU. en el mar Rojo. Así lo declaró Mohammed Ali al Houthi, líder del Gobierno provisional de los rebeldes yemeníes.

Durante una reciente entrevista concedida a la BBC, preguntaron a Al Houthi por qué los hutíes yemeníes, que se encuentran lejos de la Franja de Gaza, apoyan a los palestinos y se han involucrado en el conflicto entre Palestina e Israel al atacar barcos que se dirigen a puertos israelíes por el mar Rojo.

"En cuanto a [presidente de EE.UU., Joe] Biden, ¿es vecino de [primer ministro de Israel, Benjamín] Netanyahu? ¿Viven en el mismo apartamento? ¿Y el presidente francés también vive en el mismo piso? ¿Y el primer ministro británico vive en el mismo edificio? ¿O están a miles de kilómetros de la ocupación israelí?", respondió.

Luego, la presentadora afirmó que las acciones de los hutíes en el mar Rojo no habían ayudado a conseguir nada y que no habían causado ningún daño a Tel Aviv. "Entonces, ¿por qué EE.UU. pide una coalición contra nosotros si no conseguimos nada?", preguntó, por su parte, Al Houthi. "¿En qué información se basa para afirmar que no se ha producido ningún daño? Se han paralizado casi por completo los puertos ocupados en los territorios palestinos. [...] Debería saber que lo que estamos haciendo influye", dijo.

En este contexto, el líder de hutíes señaló que la información emitida por la BBC es proisraelí. "Usted sabe que no se le permite defender la causa palestina o hablar libremente sobre los palestinos. Ese es el enfoque en el Reino Unido ahora mismo. Cualquiera que hable a favor de los palestinos es sancionado. Puede perder su trabajo si lo hace", afirmó. A su vez, la presentadora aseguró que la BBC es "objetiva y neutral".

"Irán no tendría que estar en el mar Rojo si EE.UU. no estuviera"

Además, Al Houthi respondió a las acusaciones de que el mar Rojo en este momento está fuertemente militarizado debido a las acciones de los hutíes yemeníes, ya que supuestamente obligaron a los estadounidenses a enviar sus buques a la zona, donde también se encuentran barcos iraníes.

Cuando la presentadora le preguntó "si EE.UU. debería no hacer nada, cuando existe un peligro para la navegación comercial internacional", Al Houthi indicó que Washington "no es responsable ni de la navegación internacional ni de la seguridad en el mar Rojo".

Añadió que solo los países situados a lo largo de la costa marítima tienen pleno derecho a proteger esas aguas. En cuanto a la presencia de buques iraníes, señaló: "Irán no tendría derecho a estar allí si EE.UU. y los demás países no estuvieran. Creo que la presencia iraní allí se debe a la presencia de otras fuerzas".

En medio de los bombardeos de la Franja de Gaza por parte Israel, el movimiento de los rebeldes hutíes Ansar Allah comunicó a mediados de noviembre que sus fuerzas armadas atacarían a todos los barcos que naveguen con bandera israelí o sean operados o propiedad de empresas israelíes, amenaza posteriormente extendida a cualquier barco que se acerque a las costas del país hebreo.

Una serie de ataques a buques comerciales que ocurrió en las vías entre África y la península arábiga obligó a una cantidad de compañías navieras a desviar sus rutas del mar Rojo, por donde pasa el 10 % del tráfico marítimo global.