Netanyahu reitera ante EE.UU. que se opone a crear un Estado palestino después de la guerra en Gaza

Israel debe mantener el control de todas las tierras al oeste del río Jordán, afirmó el primer ministro del país, y eso no lo ve compatible con una soberanía palestina. Washington se opone a este enfoque.

Una rueda de prensa del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y la respuesta desde la Casa Blanca, pusieron este jueves al descubierto las divergencias entre el Estado hebreo y EE.UU. sobre el futuro de Palestina.

El político israelí reiteró ante las cámaras que se opone al establecimiento de un Estado palestino en cualquier escenario de posguerra, y dijo que EE.UU. está al tanto de su actitud. En todo acuerdo futuro, sostuvo, "Israel necesita controlar la seguridad en todo el territorio al oeste del Jordán", algo que "choca con la idea de soberanía" del pueblo palestino.

Según argumentó Netanyahu, un Estado palestino independiente se convertiría en una plataforma para lanzar ataques contra Israel. Además, aseguró que sus Fuerzas Armadas no detendrán la ofensiva hasta que alcance sus objetivos de destruir al grupo militante Hamás de Gaza y hacer volver a casa a todos los rehenes que queden en poder de ese movimiento. Su Gobierno, afirmó, no se conformará "con nada que no sea una victoria absoluta", aunque eso requiera muchos meses de combates.

No ha sido esta la primera vez que Netanyahu platea ese enfoque en público. Así, en noviembre pasado, en una reunión con miembros de su partido Likud, declaró que se propone frustrar el establecimiento de un Estado palestino en Judea, Samaria y la Franja de Gaza, es decir, en todas las tierras palestinas no anexadas hasta el momento por Israel. Esa declaración fue inmediatamente condenada por la oficina diplomática de la Autoridad Palestina, la cual afirmó que el Estado palestino ya existe y solo le falta que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe su plena membresía en la organización y ponga fin al 'estado de ocupación'.

En esta nueva ocasión, la postura de Netanyahu no pasó desapercibida para la Administración Biden. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, comentó horas después: "Obviamente, lo vemos de otra manera". Kirby dijo también que el presidente Biden "no dejará de trabajar" para conseguir una solución con dos Estados (palestino e israelí).

Un día antes, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, afirmó en su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, que la solución de dos Estados sería la mejor manera de proteger a Israel, unir a los países árabes moderados y aislar a Irán. Sin un "camino hacia un Estado palestino", alegó, Israel no "obtendrá una seguridad genuina".

En el mismo evento, el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita dijo que su país está dispuesto a establecer relaciones plenas con Israel, "pero eso solo puede suceder a través de la paz para los palestinos, por medio de un Estado palestino".