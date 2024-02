Netanyahu dice que Israel no aceptará un acuerdo sobre los rehenes "a cualquier precio"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha asegurado en un mensaje en video publicado el miércoles que su país no aceptará un acuerdo sobre los rehenes "a cualquier precio".

"Trabajamos para conseguir otro marco que libere a nuestros cautivos, pero insisto: no a cualquier precio", afirmó Netanyahu, citado por The Times of Israel, y agregó que Tel Aviv tiene "líneas rojas".

El primer ministro israelí detalló que "no pondrá fin a la guerra", "no sacará a las Fuerzas de Defensa de Israel" de la Franja de Gaza y "no liberará a miles de terroristas".

Además, Netanyahu aseguró que, aparte de trabajar para liberar a los rehenes, Israel se esfuerza por conseguir sus otros objetivos: "la eliminación de Hamás y garantizar que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza". "Estamos trabajando juntos en los tres [objetivos] y no renunciaremos a ninguno de ellos", concluyó.

Mientras, Al Hadath reportó, citando a fuentes familiarizadas con el asunto, que Hamás aceptó la aplicación escalonada de un acuerdo de intercambio de prisioneros con Tel Aviv y también exigió la liberación de los detenidos en la Franja de Gaza el 7 de octubre.

Según el canal, el movimiento palestino, en la primera fase de los acuerdos, "no exigirá la liberación de los condenados a largas penas de prisión".