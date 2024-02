Medios rusos dan con Tucker Carlson en Moscú

El periodista estadounidense Tucker Carlson ha sido visto en Moscú, donde ha pasado varios días e incluso asistió a un espectáculo de ballet en el icónico Teatro Bolshói, reportó este sábado el canal de Telegram Mash, que compartió algunas fotos del viaje del comentarista conservador.

Según los periodistas, Carlson aterrizó en el aeropuerto Vnúkovo de Moscú el jueves 1 de febrero en un vuelo de Turkish Airlines procedente de Estambul tras varias horas de retraso. Al tercer día de su estancia en Rusia, el periodista asistió al ballet 'Espartaco'.

El propio Carlson no se ha pronunciado públicamente al respecto y todavía no ha confirmado su viaje. Tampoco quedan claros los motivos de su visita a Moscú, pero desde el año pasado se rumoreaba que quería entrevistar al presidente de Rusia, Vladímir Putin.

En septiembre pasado, el expresentador de Fox News declaró al periódico suizo Die Weltwoche que el Gobierno de EE.UU. le impidió entrevistar a Putin cuando lo había intentado, y lamentó que ninguno de sus colegas periodistas de la prensa estadounidense saliera en su defensa.

"Puede que no me guste este tipo, pero tiene derecho a entrevistar a cualquiera, y nosotros tenemos derecho a escuchar lo que dice Putin", comentó en aquel entonces, sin dar más detalles sobre cuándo pretendía entrevistar al mandatario ruso o cómo exactamente intervino la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, para impedirlo.

"No se permite escuchar la voz de Putin. ¿Por qué? No hubo ninguna votación [al respecto]", continuó. "Nadie me preguntó. Tengo 54 años. He pagado mis impuestos y he cumplido la ley. Soy un ciudadano estadounidense. Soy un estadounidense mucho más leal que, por ejemplo, Joe Biden o [la vicepresidenta de EE.UU.] Kamala Harris, que ni siquiera creció en este país; ella creció en Canadá. ¿Y me están diciendo lo que es ser un estadounidense leal?", denunció Carlson.