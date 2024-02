"Estábamos disfrutando los dos": Alves dice que la joven que le acusa de violarla consintió la relación

El exfutbolista brasileño Dani Alves, en detención preventiva desde hace más de un año por supuestamente violar a una joven en una discoteca de Barcelona, insistió este miércoles ante el juez que mantuvo relaciones sexuales consentidas con la víctima y que esa noche estaba muy borracho.

Alves, que sólo respondió a preguntas de su defensa en el tercer día del juicio, se aferra a la tesis de la embriaguez porque podría ser un atenuante en caso de que el exatleta sea condenado.

El exlateral del F.C. Barcelona, que rompió a llorar en varios momentos de su declaración, según la prensa, aseguró que él y la mujer, de entonces 23 años, se conocieron en el reservado de la discoteca Sutton, estuvieron "bailando", "interactuando", "perreando" y que no tuvo que "insistir" para que ella accediera ir con él al baño, donde empezó a practicarle una felación.

La versión de Alves

En la versión que ofreció, Alves dijo que la mujer le "hizo una felación" y que tuvo sexo consentido con ella.

Alves negó además que él actuara con violencia, como sostiene ella, que en su denuncia dijo que él la condujo a una puerta adyacente -la del baño- que ella no sabía a dónde conducía.

"Estábamos disfrutando los dos (...). Ella no me dijo que se quería ir, no la abofetee, no la agarré del pelo y la tiré al suelo", afirmó Alves.

El exfutbolista dijo que ese día bebió con sus amigos un total de cinco botellas de vino, una de whisky y una copa en otro bar de la capital catalana antes de acudir a la discoteca.

Dani Alves ha sido el último en declarar en el juicio por agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona. El jugador ha vuelto a negar que la violara y asegura que no es una persona violenta.Empieza el TD:▶https://t.co/w5yKelrlK4▶https://t.co/zy45IHQ4pCpic.twitter.com/4wFOsz1pVF — Telediarios de TVE (@telediario_tve) February 7, 2024

"Cuando salí de la discoteca había bebido demasiado, estaba mi esposa durmiendo en la cama y me dormí", expuso, antes de afirmar que se enteró de la denuncia "al día siguiente".

Un mes para la sentencia

El juicio, que la prensa solo pudo seguir tomando notas pero sin grabar ni emitir, debía quedar visto para sentencia este miércoles, aunque después de la intervención de Alves quedaban los alegatos finales de la Fiscal, la acusación particular y la defensa.

La Fiscalía solicita para el exfutbolista una pena de nueve años de cárcel y el pago de una indemnización de 150.000 euros para la víctima por un delito de agresión sexual, mientras que la acusación pide para él 12 años.

La sentencia podría demorar todavía un mes.

Se trata del primer gran juicio que se celebra en España, desde la aprobación de la polémica ley conocida como del 'solo sí es sí'.

Muchos cambios de versión

Lo cierto es que la versión de Dani Alves ha variado en numerosas ocasiones desde que se conoció la denuncia.

En un primer lugar afirmó que no conocía a la joven, para después decir que sí, pero que no existieron las relaciones sexuales.

Después, cuando se halló su semen en el servicio, el deportista afirmó que la joven le había realizado una felación de manera consentida, y que lo había ocultado para que la infidelidad no dañara su matrimonio.

Sin embargo, su versión de los hechos continuó cambiando. Cuando se halló su semen también en el cuerpo de la mujer denunciante, el futbolista declaró que sí había habido sexo con penetración.

"Distinguía el bien y el mal"

Luego, afirmó se encontraba en estado de embriaguez, cosa que el martes confirmó su esposa, la modelo canaria, Joana Sanz.

Pero este miércoles, dos psicólogas aportadas por la defensa de Dani Alves aseguraron que el exfutbolista brasileño, a pesar de su ebriedad, "distinguía el bien y el mal y sabía lo que estaba sucediendo".

En la sesión declararon varios peritos, psicólogos y forenses que atendieron a la víctima después del ataque y se visionaron videos de las cámaras de seguridad y de una cámara de un agente que grabó por error a la víctima.

La primera perito afirmó que la víctima cumple con varios de los criterios de estrés "postraumático" y otros forenses aseguraron que no tuvieron "ninguna sospecha" de que la joven simulara o exagerara sus síntomas.

Otro perito explicó, sin embargo, que el relato de la denunciante con el examen objetivo que realizó el médico forense no coincide.

"Me hace pensar que el coito no fue tan traumático", aseguró.

"Estaba muy afectada"

El martes, los Mossos d'Esquadra, la policía de Cataluña (nordeste de España), confirmaron que las imágenes de las cámaras de seguridad "corroboran completamente" la versión de la joven, que estaba "muy afectada".

Según el diario barcelonés Mundo Deportivo, otro agente presente en la primera declaración dijo que la joven estaba "muy nerviosa".

"Se derrumbó y se vio que le estaba sobrepasando la situación. Dijo que no quería denunciar. Su miedo era que saliera su nombre. Sentía terror. La denunciante dijo que le habían dado medicación pero que no se la había tomado para estar serena a la hora de declarar", declaró.

Una amiga y una prima de la víctima, que estaban esa noche, corroboraron el lunes su versión en el tribunal.

La primera en declarar en el juicio fue la víctima. Intervino durante más de una hora, protegida por un biombo y con la imagen pixelada, y según la prensa, basándose en fuentes judiciales, contó cómo fue el ataque y la actitud violenta y despectiva del exjugador.