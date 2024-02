Delcy Rodríguez llama "lacayo" a Lacalle Pou: "Le valdría mejor atender los problemas de Uruguay"

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, tachó de "dictadura" al Gobierno de Venezuela y aseguró que en ese país no "hay elecciones libres", lo que derivó en una respuesta aireada por parte de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

"Tiene cara de lacayo, se dobla y mueve la cola cuando sus amos del Norte le dan órdenes. Que alguien me niegue que es Lacalle Pou. Le valdría mejor atender los problemas del pueblo de Uruguay en lugar de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. El golpismo y extremismo no pasarán. Le duela a quien le duela. ¡Venezuela se respeta!", reza el mensaje que publicó la funcionaria a través de su cuenta en X.

Rodríguez respondió así a Lacalle Pou, quien previamente fue consultado por la prensa sobre la posición de su Administración hacia Caracas.

"Seguro que rompe los ojos: que es una dictadura, que no hay elecciones libres. (…). El que no lo quiere decir, por algo es. Si ladra, tiene cuatro patas y mueve la cola, si alguien no me dice que es un perro, por algo es", respondió el mandatario uruguayo.

Sostuvo asimismo que está al corriente de lo que acontece en el territorio venezolano, en razón de los informes periódicos que le presenta su embajador en Venezuela, Eber da Rosa.

"Yo, cuando pasa algo en un país, leo las cosas que pasan, me informo, pero sobre todo, llamo al representante uruguayo para que nos diga qué es lo que está pasando ahí, cómo se vive ahí, para que cuente la realidad cotidiana, en este caso, de Venezuela, que no es muy difícil de imaginar", abundó.