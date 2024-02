Polonia podría imponer un embargo a las importaciones de productos agrícolas ucranianos

Varios altos funcionarios polacos subrayan que el Gobierno "no quiere acallar las protestas de los agricultores, sino resolver el problema".

En medio de las protestas masivas de los agricultores polacos, Varsovia podría imponer restricciones más duras a las importaciones de productos agrícolas procedentes de Ucrania, declaró este martes el viceministro de Agricultura de Polonia, Michal Kolodziejczak.

Embargo total

Respondiendo a una pregunta sobre las protestas en una entrevista, Kolodziejczak señaló que, si la parte ucraniana no logra llegar a un acuerdo con Varsovia que satisfaga las demandas de los agricultores, las autoridades polacas podrían imponer más restricciones al suministro de cereales ucranianos, y subrayó que el Gobierno "no quiere acallar las protestas, sino resolver el problema".

Por su parte, el ministro de Desarrollo y Tecnología, Krzysztof Hetman, también afirmó el martes que "puede que no haya salida" a la situación y que las autoridades se vean obligadas a "proteger a los agricultores" y a "imponer un embargo" a todos los productos agrícolas procedentes de Ucrania.

El propio Hetman manifestó su apoyo a las protestas. "Protestan por una buena causa. Están desesperados […] Tienen derecho a protestar, a expresarlo de distintas maneras. Se encuentran en una situación muy difícil. Los costes de la producción agrícola han subido de forma gigantesca y la rentabilidad de la agricultura ha caído drásticamente", explicó.

"Extraño chantaje" por parte de Ucrania

A principios de esta semana, el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, criticó a Varsovia, afirmando que lo que está ocurriendo "no puede percibirse como algo normal u ordinario". "Lo que hace falta es una justicia sencilla y comprensible. Solo el 5% de nuestras agroexportaciones pasan por la frontera polaca. Así que la situación no tiene que ver realmente con el grano, sino más bien con la política", dijo.

Comentando esta declaración, Kolodziejczak declaró: "Lo digo claramente, he dirigido unas palabras al presidente Zelenski: 'Ocúpese de su política, usted también tiene problemas en casa'".

Además, refiriéndose a los informes de que Kiev está considerando introducir medidas restrictivas al comercio con Polonia en respuesta al bloqueo de la frontera por parte de agricultores polacos, Kolodziejczak señaló: "¿Nos amenaza el presidente Zelenski con introducir un embargo sobre los productos procedentes de Polonia? En la situación en la que se encuentra Ucrania, ¿quiere hacer eso?". El ministro subrayó que está empezando a producirse un "extraño chantaje" en las relaciones entre ambos países.

A su vez, Hetman afirmó que "aconsejaría a los amigos de Ucrania que fueran más sensibles, también a los problemas no solo de los agricultores polacos", y añadió que los granjeros se encuentran en una situación difícil y su protesta no tiene nada que ver con la política. "Teniendo en cuenta nuestras relaciones en general, la forma en que hemos apoyado a Ucrania desde el primer día, yo tendría cuidado al hacer tales declaraciones. No se trata de política", destacó.

Protestas de agricultores

La fuerte oleada de protestas en la frontera polaco-ucraniana empezó después de que la Comisión Europea propusiera a finales de enero renovar por un año más la suspensión de los derechos de importación y otras cuotas para los productos ucranianos.

Uniéndose a sus homólogos de otros países de la Unión Europea, los agricultores polacos exigen anular las restricciones al uso de pesticidas y fertilizantes previstas en el Pacto Verde Europeo, así como regular las importaciones procedentes de Ucrania e imponer derechos de aduana sobre los productos agrícolas ucranianos, entre otras reivindicaciones.

Como resultado de los bloqueos de los vehículos con grano ucraniano se han formado largas filas de camiones en la frontera a la espera de poder continuar su trayecto. En varias ocasiones, los agricultores polacos incluso derramaron la carga de grano de camiones ucranianos en un puesto de control fronterizo entre ambos países. Las concentraciones se llevaron a cabo en más de 260 puntos.