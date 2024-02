Tractorada en Madrid: queman muñecos de Sánchez y del ministro de Agricultura español (VIDEOS)

Más de 30.000 agricultores, ganaderos y pescadores han recorrido este lunes las calles de Madrid con un centenar de tractores en protesta contra las políticas que restan rentabilidad a su negocio y los ponen en desventaja ante el flujo de productos de terceros países.

#ÚltinaHora🚨 Actualización al alza de cifras de manifestantes ante la pulverización de las previsiones iniciales de asistencia: más de 30.000 agricultores y ganaderos han colapsado hoy el centro de Madrid, junto con. 100 tractores #tractoradas Foto @UPA_Federalpic.twitter.com/vvEZcmqm7K — COAG (@La_COAG) February 26, 2024

Algunos manifestantes se presentaron con muñecos de paja que representaban al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y al ministro de Agricultura, Luis Planas, y los quemaron frente al Ministerio de Agricultura mientras gritaban: "El pueblo unido jamás será vencido". Varios muñecos de Sánchez también fueron quemados frente a la sede madrileña de la Comisión Europea, entre gritos de "Vete a Marruecos, Pedro Sánchez".

🚨 Vean los insultos a Pedro Sánchez en la manifestación de hoy pic.twitter.com/7ufhcUcSZy — EDATV (@edatvoficial) February 26, 2024

Según explicaron a OKDIARIO unos jóvenes agricultores que portaban muñecos de Sánchez y Planas, decidieron mostrar a ambos políticos en su marcha porque ninguno de ellos se presentó por voluntad propia. "No quieren dar la cara y no quieren que la ciudadanía vea la realidad", aseguraron. También criticaron al ministro de Agricultura porque creen que no va a cumplir sus promesas, mientras que los trabajadores del sector están ya "hasta las narices y arruinados".

El sector del campo exige al Gobierno de España el aumento de las ayudas, la simplificación burocrática para el acceso a los subsidios de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, el cese de lo que consideran competencia desleal de productos provenientes de terceros países, y la suspensión de normativas medioambientales y de protección animal.

El calendario de protestas abarca todo el mes de febrero, por lo que durante los próximos días se seguirán viendo tractoradas y concentraciones en distintas ciudades españolas.