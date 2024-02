Tucker Carlson: "Biden está demasiado senil para ganar elecciones, a menos que haya fraude"

El presidente de EE.UU., Joe Biden, está demasiado senil para ser reelegido, a menos que lo haga de manera fraudulenta, afirmó el periodista estadounidense Tucker Carlson en una entrevista publicada el martes.

"Biden está senil. Está literalmente senil. No puede hablar, no puede caminar", señaló Carlson. "Un hombre senil no va a ser elegido en el país más poderoso del mundo a menos que haya fraude. Punto. ¿Quién votaría por un hombre senil?", continuó el periodista y agregó: "Si Joe Biden es reelegido, la democracia es una maldita broma".

Escéptico sobre que pueda haber ciudadanos que lleguen a votar por Biden, Carlson preguntó: "¿Hay alguna persona entre 350 millones de estadounidenses que pueda decir que [Biden] es el más calificado para liderar o que se encuentra entre el 80 % de los mejores?".

"[Biden] literalmente no puede hablar. Y nadie que haya conocido cree que él dirige el Gobierno de EE.UU., porque no lo hace", aseveró, indicando que el mundo entero se da cuenta del estado del líder estadounidense.

Carlson aclaró que no tiene nada en contra de la degradación cognitiva natural o de un "umbral de coeficiente intelectual" en general, pero recordó que se trata del líder de EE.UU. y controla "el segundo arsenal nuclear más grande del mundo". "Es tan vergonzoso que ese tipo sea nuestro presidente. Y con las guerras en marcha, da miedo", resumió.

"A estas alturas, incluso alguien que gruña ante el micrófono sería más tranquilizador que un tipo que claramente no sabe dónde está", afirmó el periodista. "Es un fallo del sistema. Claramente, no funciona si tienes [como candidatos] a un hombre mayor de 80 años y a otro casi llegando a los 80. Son personas que no deberían postularse [para las elecciones presidenciales]", concluyó.