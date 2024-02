Gremios docentes argentinos convocan a nuevo paro para el próximo lunes

Los gremios docentes aglutinados en la Confederación General del Trabajo de Argentina (CGT), anunciaron este miércoles una nueva paralización de maestros para el lunes 4 de marzo, ante la falta de propuestas para ajustar los salarios por parte del Gobierno del presidente Javier Milei.

"Vamos a hacer un paro nacional el día próximo lunes 4, un paro total de actividades en todo el país. Ahí estamos iniciando recién un plan de lucha, que de no reflexionar el Gobierno nacional, se va a extender con distintas medidas a lo largo y a lo ancho del país. Lamentamos mucho tener que estar diciendo esto, pero pedimos la reflexión del Gobierno", aseguró Sergio Romero, titular de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y secretario de políticas educativas de la CGT.

De acuerdo con los líderes sindicales, el Ejecutivo ha mostrado una postura inflexible y no ha ofrecido respuestas específicas a las demandas salariales formuladas por los gremios.

"El lunes vamos a hacer un paro nacional"El titular de UDA, Sergio Romero, anunció una huelga docente en todo el país, advirtió que iniciarán un plan de lucha si el "Gobierno no reflexiona" y agregó: "Lamentamos decir esto, queremos construir un ámbito de diálogo". pic.twitter.com/M2sANENjxt — Corta 🏆 (@somoscorta) February 28, 2024

"Lo que me preocupa es que [los docentes] cobran 250.000 pesos –poco menos de 300 dólares–, y ahora menos por la falta de aportes. Hay miles de docentes que tienen ese salario, que está por debajo de la línea de la pobreza, y son jefes de familia", detalló Romero, según cita TN.

Pese a sus expresiones, el dirigente aseguró que los gremios tienen la intención de construir "un ámbito de negociación seria" para solucionar progresivamente "todos los problemas que tiene el sistema educativo en la República Argentina".

"Se la pasa tuiteando"

Por su parte, Pablo Moyano, otro de los directivos de la agrupación sindical, manifestó su respaldo a la medida de presión contra la Casa Rosada, al tiempo que denunció nuevamente la creciente precarización a la que están siendo sometidos los trabajadores, a consecuencia del programa de ajuste económico del Gobierno.

🔴 #AHORA | Pablo Moyano respaldó el paro nacional docente y advirtió al gobierno de Milei🚨🚨 "A la CGT no la aprieta nadie* pic.twitter.com/1yytZjCzbR — Mundo Gremial (@MundoGremial) February 28, 2024

Moyano aprovechó su intervención para lanzar invectivas a Milei, al que señaló de priorizar su actividad en las redes sociales en lugar de ocuparse de resolver los problemas de los argentinos y de pretender doblegar a la organización.

"Es vergonzoso, lamentable y doloroso un tipo que está todo el día tuiteando y no resolviendo los problemas de la gente. Puede apretar a los gobernadores, puede apretar a los diputados o diputadas, pero a la CGT no la aprieta nadie. No pudieron los militares, no pudo [el expresidente Mauricio ] Macri, mucho menos va a poder este cachivache, que es un empleado de las corporaciones nacionales e internacionales", fustigó.

Presión gubernamental

Del lado de la Administración mileísta, el Ministerio de Capital Humano se abstuvo de presentar una propuesta salarial en la reunión de paritarias celebrada la víspera y postergó la discusión del tema para el venidero 5 de marzo, puntualizan medios locales.

La prensa de provincias, por su lado, afirma que el Ministerio de Educación confirmó la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), una entidad bajo el control del Gobierno federal cuyos recursos se empleaban para pagar complementos al salario básico de maestros y profesores por medio de asignaciones provinciales.