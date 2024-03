Ucrania renombra una calle en honor de un colaborador nazi condecorado por Hitler

Las autoridades de la ciudad ucraniana de Níkopol, en la región de Dnepropetrovsk, han rebautizado una de sus calles en honor de un colaborador nazi condecorado por Adolf Hitler con la Cruz de Hierro por sus servicios a la Alemania nazi.

Este lunes, el jefe del Comité Judío Unido de Ucrania, Eduard Dolinski, informó en sus redes sociales que la calle Pavlogradskaya fue rebautizada en honor del "criminal de guerra nazi, colaborador del Holocausto, autor de acciones punitivas contra civiles", Piotr Diachenko, que fue jefe de unidades colaboracionistas de la Wehrmacht (el Ejército del III Reich) y la División Galizien.

Por su parte, el alcalde de la urbe, Alexánder Sayuk, al comentar este hecho, aseguró que "no tiene información" sobre el pasado de Diachenko y que el cambio de nombre no era obra suya, sino de una comisión.

"No lo sé, no tengo esa información, hay que preguntar a la comisión, ellos trabajaron en este asunto. Yo soy el jefe de la ciudad, no soy un experto en historia. No puedo decir nada ni comentar sobre estos datos históricos", dijo al medio ucraniano Strana.

Durante la Segunda Guerra Mundial se formó la 14 división de Granaderos Waffen-SS o División Galizien, integrada en su mayor parte por voluntarios ucranianos de la región occidental de Galitzia. Esta unidad militar es conocida por sus crímenes de guerra cometidos junto con la Organización de Nacionalistas Ucranianos* (OUN) contra miles de polacos y judíos.

*organización prohibida en Rusia