Un Boeing aterriza con la puerta de carga abierta

Un experto en aviación subrayó que la bodega de carga contiene una gran cantidad de equipos eléctricos y un incidente de este tipo no debería haber pasado desapercibido.

Han surgido nuevas preocupaciones sobre la seguridad de los vuelos después de que un Boeing 737 de Alaska Airlines procedente de México aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Portland, en el estado estadounidense de Oregón, y llegara a la terminal con la puerta de la bodega abierta, informaron el viernes medios locales. En este espacio de carga iban animales domésticos y el equipaje de los pasajeros.

Aunque se informa que todos los animales a bordo sobrevivieron y la tripulación no había informado de ningún problema, no está claro cuánto tiempo llevaba abierta la puerta. A su vez, un experto en aviación subrayó que la bodega de carga contiene una gran cantidad de equipos eléctricos y un incidente de este tipo no debería haber pasado desapercibido, ya que un sensor especial debería haber alertado de la anomalía.

"Al aterrizar en PDX (Aeropuerto Internacional de Portland) el 1 de marzo, se descubrió que el vuelo 1437 de Alaska Airlines tenía la puerta de carga delantera ligeramente entreabierta. La tripulación no tenía indicios de que la puerta se hubiera abierto durante el vuelo y todo apunta a que se abrió parcialmente tras el aterrizaje", señaló por su parte la aerolínea en un comunicado a KOIN 6 News.

Este incidente causó inquietud junto con otros escándalos de Alaska Airlines como telón de fondo. Así, el 6 de marzo, otro avión tuvo que regresar de emergencia al mismo aeropuerto, luego de que se detectara la presencia de humo en la cabina. Anteriormente, el 5 de enero, un Boeing 737-9 Max aterrizó de emergencia en Portland después de que una sección de su fuselaje se desprendiera en pleno vuelo.