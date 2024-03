NYT: EE.UU. ocultó a Rusia parte de la información que tenía sobre amenaza terrorista en Moscú

Las agencias de inteligencia estadounidenses no transmitieron a sus colegas rusos toda la información de la que disponían sobre la amenaza de un atentado terrorista en Moscú por temor a revelar sus fuentes, informó The New York Times el miércoles, citando a funcionarios estadounidenses y europeos.

"La relación de enfrentamiento entre Washington y Moscú impidió a los funcionarios estadounidenses compartir cualquier información sobre la trama más allá de lo necesario, por temor a que las autoridades rusas pudieran conocer sus fuentes o métodos de inteligencia", escribe el diario.

El 7 de marzo, justo un día antes del Día Internacional de la Mujer, que es festivo en Rusia, la Embajada de EE.UU. en Moscú advirtió que estaba "monitoreando reportes de que extremistas tienen planes inminentes para atentar contra grandes concentraciones" de gente en la capital rusa en las siguientes 48 horas.

La tragedia llegó semanas más tarde, el 22 de marzo, cuando varios hombres armados irrumpieron en la sala de conciertos Crocus City Hall, en las afueras de Moscú, y acabaron con la vida de más de 140 personas.

El jefe del Servicio Federal de Seguridad (FSB), Alexánder Bórtnikov, respaldó este martes la idea de la posible implicación de Ucrania, Estados Unidos y Reino Unido en el atentado contra el Crocus City Hall. También confirmó que la parte estadounidense había transmitido información a Rusia sobre actos terroristas que se estaban preparando.

Sin embargo, según afirmó, esa información era de carácter general y carecía de detalles concretos. También señaló que se habían tomado las medidas de seguridad pertinentes. Asimismo, NYT apunta que hay pruebas de que las autoridades rusas respondieron a las advertencias.