Ex primer ministro ucraniano explica por qué Zelenski pronto será "un don nadie"

Debido a la suspensión de las elecciones presidenciales en Ucrania, el presidente Vladímir Zelenski pronto dejará de ser mandatario legal, afirmó el domingo el ex primer ministro del país, Nikolái Azárov (2010-2014), en su cuenta de Telegram.

"La Constitución de Ucrania no prevé ninguna prórroga de los mandatos, ¡simplemente no lo prevé! Y como la Constitución no lo prevé, Zelenski muy pronto se convertirá en un don nadie", señaló Azárov.

"Si Ucrania fuera un país democrático, hoy [el 31 de marzo] se celebrarían elecciones presidenciales. Pero Ucrania bajo Zelenski ha dejado de serlo", lamentó el exfuncionario.

Previamente, el ex primer ministro ucraniano explicó que Kiev no puede declarar la guerra porque, en este caso, Occidente dejaría de otorgarle nuevos préstamos y asistencia militar. Algunos expertos han aclarado que, entre otras cosas, el derecho internacional prohíbe suministrar armas a Estados que se encuentran en guerra. Rusia tampoco ha declarado la guerra a Ucrania, y se ha limitado a llevar a cabo una operación militar especial.

Según Azárov, la actual situación política ucraniana es el resultado "lógico" de la "exterminación" de "todos aquellos que tienen al menos alguna comprensión de cómo debería ser Ucrania".

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió un tuit del periodista español Fonsi Loaiza, quien indicó que "hoy tendrían que haberse celebrado las elecciones en Ucrania". "La ley marcial impuesta por Zelenski lo impide. Antes ilegalizó 11 partidos por prorrusos y comunistas", reza la publicación.

Hoy tendrían que haberse celebrado las elecciones en Ucrania. La ley marcial impuesta por Zelenski lo impide. Antes ilegalizó 11 partidos por prorrusos y comunistas. pic.twitter.com/YTS06tfkFD — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) March 31, 2024

La Constitución de Ucrania obliga a las autoridades a convocar la primera vuelta de las elecciones presidenciales para el 31 de marzo, pero Zelenski ha declarado reiteradamente que los comicios tendrán lugar solo después del fin del conflicto.