"No hay fuerza en el mundo que nos detenga": Netanyahu persiste en el operativo israelí en Rafa

De acuerdo con el ministro de Seguridad Nacional de Israel, si no se efectúa esa ofensiva al sur de la Franja de Gaza, el primer ministro del país hebreo no podrá seguir en su cargo.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este martes que su país completará la eliminación de las brigadas de Hamás en la Franja de Gaza, incluyendo la localidad Rafa, situada en el sur del enclave.

"No hay fuerza en el mundo que nos detenga. Hay muchas fuerzas que lo intentan, pero no servirá de nada, ya que este enemigo, después de lo que hizo, no volverá a hacerlo nunca más", expresó el primer ministro israelí citado por Reuters.

La jornada anterior, Netanyahu anunció que ya "hay una fecha" para la entrada de las Fuerzas de Defensa de Israel en Rafa, agregando que para lograr una victoria completa sobre el movimiento es imprescindible llevar a cabo su operación militar en esta ciudad palestina.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional del país hebreo, Itamar Ben-Gvir, declaró: "Si el primer ministro [Netanyahu] decide poner fin a la guerra sin una ofensiva a gran escala en Rafa para derrotar a Hamás, no tendrá mandato para seguir ejerciendo como primer ministro".

A su vez, el presidente estadounidense, Joe Biden expresó el 18 de marzo su preocupación por los planes de Netanyahu de llevar a cabo una operación en Rafa, donde se refugian más de un millón de palestinos, lo que a su juicio provocará más muertes de civiles y un mayor aislamiento internacional de Israel.