Varias bajas en la Revolución Ciudadana en Ecuador: ¿por qué?

Al menos tres asambleístas del izquierdista movimiento Revolución Ciudadana (RC) de Ecuador, organización liderada por el expresidente Rafael Correa, han abandonado esa bancada en la Asamblea Nacional.

El pasado miércoles presentaron su renuncia Xavier Jurado, asambleísta por la provincia del Guayas, y Milton Aguas, legislador por Galápagos. A ellos se sumó el jueves, aunque se conoció este viernes, Henry Bósquez, parlamentario por Bolívar.

Jurado, en carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle —publicada por Radio Pichincha en su cuenta en X—, asegura que su dimisión al bloque izquierdista responde a "motivos de carácter personal".

🔴 #ATENCIÓN | Xavier Jurado presenta su renuncia a la @BancadaRC5. Jurado señala que la decisión se toma por “motivos de carácter personal”. pic.twitter.com/yBKw4GVBKD — Radio Pichincha (@radio_pichincha) April 10, 2024

Entretanto, en un extenso comunicado publicado en su cuenta en X, Aguas repasa el proceso disciplinario que se abrió en su contra en el movimiento tras votar a favor de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo, que fue impulsada por la administración de Daniel Noboa; algo que también hizo Jurado.

"Mi decisión de apoyar la mencionada ley correspondió a mis principios y compromiso con el pueblo de la provincia de Galápagos", dice el legislador en su texto.

COMUNICADO DE PRENSA pic.twitter.com/Xgdj7Vz0FS — Milton Javier Aguas (@miltonaguas) April 10, 2024

"No puedo permitir que se ponga en duda mi honra, mi lealtad y mi compromiso", agrega Aguas, quien también se queja de que el movimiento RC en Galápagos, apoyados por el buró nacional de la organización, ha tomado decisiones y no ha sido informado al respecto.

Por su parte, Bósquez, también en carta dirigida a Kronfle, señala que, al igual que Aguas y Jurado, votó a favor de la Ley de Turismo, "decisión que provocó malestar en la bancada" de la RC.

🔴#Atención | El asambleísta Henry Bosquez Villena presentó su renuncia de manera irrevocable a la @BancadaRC5. pic.twitter.com/lT3eLNXCGU — Radio Pichincha (@radio_pichincha) April 12, 2024

"Mi ideología es trabajar por el bienestar de los bolivarenses, razón por la cual no comparto con algunas decisiones e ideologías que el movimiento ha tomado en este momento, es por ello que he tomado esa decisión (de renunciar al bloque)", dice en la misiva.

Postura de la RC

Correa se ha pronunciado en torno a esta situación. Tras la renuncia de Jurado, escribió en su cuenta en X el miércoles: "Con un poco de honestidad debería renunciar a la curul que ganó con la RC". Señaló, además, que "no es el primero ni será el último".

Posteriormente, respondió a la salida de Aguas. Al respecto dijo que, más allá de las "imprecisiones" en su comunicado, "lo ético no es renunciar a la bancada, sino renunciar a la curul" que también ganó por la RC.

"Sabemos que eso no va a pasar, por la anomia que vive la patria, y veremos cómo este asambleísta comienza a votar. Estaremos menos pero seremos más", agregó.

Otra baja más😉Más allá de las «imprecisiones» en este comunicado, lo ético no es renunciar a la Bancada, sino renunciar a la CURUL que ganó por la RC5.Sabemos que eso no va a pasar, por la anomia que vive la Patria, y veremos cómo este asambleísta comienza a votar.Estaremos… pic.twitter.com/o32kC4Iv08 — Rafael Correa (@MashiRafael) April 11, 2024

Mientras, este viernes, la excandidata presidencial y actual presidenta del movimiento RC, Luisa González, se pronunció ante la dimisión de Bósquez, señalando que el legislador miente.

"Me pediste te entregue la Dirección Provincial de Bolívar para asegurar tu reelección y si no lo hacía te irías por cualquier otro partido político en las próximas elecciones [...] Dije no y aquí las razones de tu traición a los votantes", manifestó González.

El jueves, la coordinadora del bloque legislativo de la RC, Viviana Veloz, previo a la renuncia de Bósquez, hizo algunas declaraciones y alertó que al interior del Legislativo se estaría dando una compra de conciencias de los parlamentarios, según reseña Radio Pichincha.

"No solo se trata de la Revolución Ciudadana, es posible que también haya bajas en el Partido Social Cristiano y Construye. En Gente Buena ya hubo dos bajas. Están recurriendo a prácticas mañosas de comprar votos y conciencias", comentó.

Por tanto, mencionó que no descartaba más bajas en sus filas, como evidentemente ocurrió con Bósquez posteriormente. Explicó que la organización política viene haciendo un análisis minucioso sobre el comportamiento de algunos de sus asambleístas y que ya habían resuelto la expulsión de Jurado y Aguas; no obstante la información se habría filtrado y los legisladores se adelantaron y presentaron las renuncias.

Sobre Aguas, particularmente, informó que la noche del 10 de abril enviaron una notificación a Kronfle informando la expulsión de este legislador, por respaldar tres procesos de juicio político presentados por el oficialismo con el objetivo de dilatar solicitudes similares contra la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, y la canciller, Gabriela Sommerfeld.

Ante toda esta situación, Veloz dijo que en los próximos días informarán sobre cuántos asambleístas tendría el bloque de la RC, puesto que acudirán al Consejo Nacional Electoral (CNE) a inscribirse como oposición al gobierno de Noboa.

"Ahí veremos todos los asambleístas que estamos del lado del pueblo y ahí se conocerá quién es parte de la bancada", expresó.

Hasta el pasado miércoles, la bancada de la RC contaba con 51 curules. De momento, con estas tres renuncias, queda con 48.

