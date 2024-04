Milei denunciará a empresas por "aumentos excesivos" tras desregular la salud en Argentina

Tras desregular y perder el control sobre el sector de la salud, el Gobierno de Javier Milei se prepara para denunciar a las empresas de medicina prepaga en Argentina ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por "aumentos excesivos" de precios.

Aparte de la demanda ante esa instancia, el Ejecutivo podría avanzar en la presentación de una medida cautelar ante la Justicia para que se retroceda en los aumentos que se hicieron en febrero y marzo, reseña Página 12.

El Gobierno argentino dice haberse dado cuenta de que se trata de un sector "cartelizado". Entre diciembre de 2023 y abril de 2024, estas compañías aumentaron cerca de 200 % los precios.

La semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, se quejó de los aumentos elevados.

Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media. — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 8, 2024

"Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros, desde el Gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media", escribió en su cuenta en X.

Lo que desencadenó el aumento

La denuncia será presentada después que la misma Administración de Milei desregulara y quitara todo tipo de control, dando luz verde para que estas compañías privadas que prestan un servicio de seguro médico pongan sus servicios al precio que les plazca.

En diciembre del año pasado, apenas días después de asumir su mandato, Milei emitió el Decreto 70/2023, mediante el cual se permitió el aumento desmedido y sin control de las cuotas de las empresas de medicina prepaga.

Asimismo, en enero fue publicada la resolución 51/2024, mediante la cual la Secretaría de Comercio derogó otra, la 54/2000, que establecía que estas compañías debían presentar un informe periódico sobre el valor de las cuotas.

Según se señaló en esa resolución, la medida se tomó porque se hacía necesario "la profundización de la libertad de mercados, impulsando la interacción espontánea de la oferta y de la demanda como modo de ordenamiento y reactivación de la economía".

La semana pasada, la Administración de Milei ordenó a la Superintendencia de Seguros de Salud para que instruyera a las compañías de medicina prepaga sobre la presentación de sus planes de cobertura y los valores de las cuotas. Aunque las firmas enviaron la información, el Gobierno no puede actuar, puesto que perdió autoridad para aprobar o no los incrementos.

Corrió el rumor de que durante los próximos dos meses no iba a haber aumentos en las cuotas de las prepagas; no obstante, el lunes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo en su acostumbrada conferencia de prensa que "no hubo pedido de congelar tarifas".