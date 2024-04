Condenan a prisión perpetua a un profesor argentino por asesinar a golpes a su pareja

La Justicia de Argentina condenó este martes a prisión perpetua a un profesor por matar a golpes a su pareja en 2022, en la localidad de Salsipuedes, provincia de Córdoba, informó el portal Todo Noticias (TN).

El veredicto lo dio a conocer esta mañana la Cámara Cuarta del Crimen de ese distrito.

Fabián Romero, profesor de matemática, física y dibujo técnico, llegó al juicio como único acusado por el femicidio de su pareja, Margarita Bascuñán Sánchez.

Antes de escuchar la sentencia, Romero se declaró inocente ante el tribunal: "Me atribuyen algo que no hice, no soy una persona violenta", aseguró.

Cómo ocurrió el hecho

El 13 de abril de 2022, la víctima fue golpeada ferozmente en su casa, y murió a las pocas horas en un centro de salud de la zona.

El propio Romero llevó a su pareja a la guardia del Hospital de Urgencias de Córdoba y dijo que ella había sufrido un accidente.

Sin embargo, los médicos constataron que las lesiones que presentaba Bascuñán Sánchez no coincidían con la versión de su pareja, por lo que el fiscal Cristian Griffi ordenó detener a Romero.

La víctima agonizó menos de 24 horas, ya que tenía un fuerte golpe en la cabeza, había sufrido muerte cerebral y fue desconectada al día siguiente de haber ingresado al hospital.

Durante el juicio, la fiscal Laura Battistelli coincidió con la calificación que le había impuesto el fiscal Griffi y pidió que el caso se enmarcara en un femicidio y que se tratara con perspectiva de género.