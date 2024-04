Los temas que Lula abordará con Petro en su visita a Colombia

O Presidente Lula 🇧🇷 viaja hoje à Colômbia 🇨🇴, para se encontrar com o Presidente Gustavo Petro e participar da abertura da 36ª Feira Internacional do Livro de Bogotá (FILBo) e do Fórum Empresarial 🇧🇷🇨🇴. Saiba mais! @presidencia_br@govbr@petrogustavo@infopresidencia@FILBogotapic.twitter.com/TzcnoE1Ced