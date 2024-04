"Jamás toleraremos un ultimátum": Venezuela responde a sanciones petroleras de EE.UU.

El presidente del parlamento venezolano y jefe de la delegación del Gobierno de Venezuela para el diálogo con la oposición radical, Jorge Rodríguez, manifestó este miércoles que su país "jamás" tolerará un ultimátum de Washington con respecto a las sanciones unilaterales impuestas a Caracas, por lo que seguirá exigiendo el cese de esas medidas coercitivas.

Rodríguez recordó en conferencia de prensa que en septiembre de 2023, Caracas y Washington se comprometieron, a través de la firma de dos memorandos de entendimiento, a trabajar por el restablecimiento de las relaciones entre ambos países y el cese de las sanciones impuestas contra Venezuela.

En ese sentido, el vocero venezolano señaló que ambas naciones suscribieron esos documentos para avanzar en el diálogo con el sector radical de la oposición y concretar el llamado "Acuerdo de Bardados", que sirvió como instrumento para concretar la convocatoria de las elecciones presidenciales que se realizarán a finales de julio próximo.

#17Abr || Presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez: "Nosotros respetamos nuestra palabra; Jamás toleraremos ultimátum. Hay que ver quién cumplió y quién no cumplió con su palabra y compromiso. Hay registros fotográficos de la reunión que se dio en Qatar. Anoten quién tiene… pic.twitter.com/ur8VNDFptB — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) April 17, 2024

Sin embargo, aunque Venezuela ha cumplido con todos los compromisos suscritos, e incluso realizó un proceso amplio de diálogo con los distintos sectores de la oposición, EE.UU. no ha tenido palabra y ahora pretende presionar con más medidas coercitivas, reclamó Rodríguez, a pesar de que Washington tenía "la obligación" de eliminar las sanciones contra el país desde el pasado 5 de marzo.

"Nosotros respetamos nuestra palabra. Jamás toleraremos un ultimátum. Hay que ver quién cumplió y quién no cumplió con su palabra y compromiso. Hay registros fotográficos de la reunión que se dio en Qatar. Anoten quién tiene palabra y quién no, quién tiene dignidad y quién no", expresó Rodríguez al hablar de todo el proceso de diálogo que mantuvo Caracas con Washington desde mayo de 2023.

El vocero también comentó que desde que comenzaron a dialogar con la delegación estadounidense, los sectores radicales de oposición, que históricamente han sido alentados por EE.UU., han planificado al menos nueve conspiraciones que buscaban desestabilizar el país, atentar contra instituciones del Estado e incluso asesinar a altos funcionarios de gobierno, entre ellos el presidente Nicolás Maduro.

Maduro: No hay sanción que le haga daño al nuevo modelo económico

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro recalcó, en un acto con sectores empresariales, que aunque EE.UU. decidió mantener sus medidas contra el país, ya no existen amenazas ni sanciones que le hagan daño al nuevo modelo económico productivo que desarrolla Venezuela.

"No hay sanción, no hay amenaza que hoy por hoy le haga daño al esfuerzo de construir un nuevo modelo económico productivo, porque hoy no dependemos de nadie en este mundo, sólo dependemos de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de la unión que tenemos, de nuestra inteligencia, de nuestros planes, de nuestra sabiduría, de la buena voluntad nacional", expresó.

Maduro agregó que la decisión de EE.UU. va más allá del tema electoral, y dijo que lo que buscan con la imposición de sanciones es intentar golpear a los venezolanos y tratar de impedir que el gobierno mejore los ingresos de los trabajadores.

#EnVideo📹| "No hay sanción ni amenaza que hoy le haga daño al esfuerzo de construir un nuevo modelo económico productivo", aseguró el Jefe de Estado @NicolasMaduro.#BidenLevantaElBloqueoYapic.twitter.com/X2UaleERyf — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 17, 2024

"No podrán. Ni sanciones, ni amenazas, ni conspiraciones, ni corruptos, ni traidores... nadie ha podido ni podrá con Venezuela. ¡Venezuela lo que va es pa'lante!", recalcó Maduro.

Además, señaló que este nuevo ataque de "los gringos" fue solicitado por "los apellidos" de la oligarquía y de la oposición radical, quiénes buscan hacerle daño a la economía local porque muestra claros avances de recuperación de su Producto Interno Bruto (PIB) y un descenso sostenido de la inflación.

"Venezuela crecerá en su economía real, su economía productiva, su nuevo modelo económico es el que está creciendo. Vamos a crecer por lo menos 8 %. Con licencia neocolonial, sin licencia, nosotros no necesitamos licencia para crecer, para producir, para trabajar", agregó.

EE.UU. pone fin a la "Licencia 44"

Las declaraciones de Rodríguez se dan en respuesta a la decisión de EE.UU. de no renovar la "Licencia 44", que permitía a empresas energéticas realizar transacciones con Venezuela para negociaciones de petróleo y gas.

La decisión de Washington coincide con momentos en que Caracas, a través de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), suscribió un nuevo acuerdo con la petrolera española Repsol, para la ampliación de la explotación energética en ese país suramericano.

Tras la firma de este acuerdo entre Pdvsa y Repsol, el ministro de Petróleo y presidente de la estatal venezolana, Pedro Tellechea, indicó a la prensa que "con licencia o sin licencia" Venezuela seguirá creciendo y estará "disponible y dispuesta" para trabajar con las compañías internacionales que deseen invertir en el país.

En el marco de la firma de un acuerdo con Repsol, el Presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, afirma que “Venezuela con licencia y sin licencia va a seguir creciendo”. Asegura que están disponibles y dispuestos a seguir avanzando con las trasnacionales que quieran venir. pic.twitter.com/1ROnBWWgMm — Osmary Hernandez (@osmarycnn) April 17, 2024

A pesar de los reclamos de EE.UU., Rodríguez recalcó que en las próximas elecciones presidenciales participarán los candidatos que cumplieron con las normas vigentes, y esto se ve reflejado en una amplia representación de los distintos sectores de la oposición democrática, que propuso varias candidaturas tras sentarse a dialogar antes del anuncio del cronograma electoral.

Entre tanto, Rodríguez llamó a la población a no preocuparse por la continuidad de las medidas coercitivas de EE.UU. "Nuestra invitación es a que el pueblo de Venezuela levante la voz en contra de las sanciones".

"Tengan la plena seguridad de que se darán las elecciones este próximo mes de julio de 2024. Venezuela ha demostrado que, en medio de las más severas sanciones, hemos crecido y saldremos adelante (...) Hemos demostrado que podemos conseguir consensos y alianzas con sectores que están en contra de las sanciones que nos han impuesto", resaltó el dirigente.

¿Qué dice Washington?

A través de un comunicado del Departamento de Estado, el gobierno de EE.UU. notificó que decidió dar fin a la "Licencia 44" al considerar, "después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela", que supuestamente el gobierno venezolano no cumplió "plenamente los compromisos asumidos en virtud del acuerdo de hoja de ruta electoral" establecida en el Acuerdo de Barbados de octubre de 2023.

Por tal motivo, Washington informó que la mencionada licencia expirará a partir de la medianoche del 18 de abril de 2024, por lo que quedarán prohibidas las "transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero" de Venezuela.

EE.UU. añadió que "a pesar de haber cumplido Caracas algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", su preocupación se da porque, a su parecer, "Maduro y sus representantes" impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección", esto en referencia a María Corina Machado, inhabilitada por presunta corrupción, quien pertenece a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), alianza de extrema derecha que sí logró inscribir un candidato para la contienda electoral, el exdiplomático Edmundo González Urrutia.

Washington también alega que las autoridades venezolanas "acosaron e intimidaron a opositores" y detuvieron "injustamente a numerosos actores políticos". Caracas, entretanto, asegura que esas personas son investigadas por distintos planes sediciosos contra el orden constitucional venezolano.

En la misiva, EE.UU. exhortó a Maduro a permitir "que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral", un asunto que no depende del mandatario sino del poder electoral y judicial, así como liberar, "sin restricciones ni demoras", a las personas que Washington califica de "presos políticos".

Entre tanto, Washington informó que al expirar la "Licencia 44" emitirá "una licencia de liquidación de 45 días", y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro considerará "caso por caso" las "solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del final del período de liquidación".

