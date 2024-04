¿Tres cervezas diarias es adicción? El incómodo debate en España por el consumo de alcohol

Esta semana un tema sobrevuela las redes sociales en España: el consumo de alcohol. ¿Se bebe demasiado? ¿Se trata de un consumo socialmente tolerado e incluso fomentado? ¿Dos o tres cervezas después de trabajar todos los días son sinónimo de una adicción?

Todas estas preguntas están en el aire en el debate tuitero de estos días. La polémica se desató después de la intervención de Jorge Matías, conocido en la red social X como @El_Yayo. Escritor y columnista del medio local La Voz, el año pasado publicó un libro autobiográfico en el que narra su experiencia con el alcohol y el duro proceso por el que pasó para dejarlo.

El miércoles, Matías intervino en calidad de experto en el programa matinal Espejo Público y su debate con los colaboradores del espacio, fundamentalmente con uno de ellos, se hizo inmediatamente viral en las redes.

"Aunque no seas un alcohólico, el alcohol no es inocuo. El alcohol es una droga, una droga dura y no hay una dosis segura", decía Matías cuando fue interrumpido por el periodista y escritor Ángel Antonio Herrera.

"Lo que importa es la dosis. Una cerveza o dos o tres o dos vasos de vino... Naturalmente una vida sin alcohol a lo mejor para alguna gente es una vida francamente inocua, aburrida y estéril", sostuvo el tertuliano, con una afirmación que a muchos les pareció la definición de una persona adicta.

"Que en España la gente tome dos o tres cervezas al día a mí me parece saludable", concluyó Herrera su intervención, muy criticada en las redes sociales.

No soy yo precisamente abstemio, pero sé perfectamente que tomar dos o tres cervezas cada día significa que eres alcohólico.Ser alcohólico no es ser un borracho tambaleándose por las esquinas; ser alcohólico es NECESITAR beber cada dia. pic.twitter.com/YeHcAaAhHe — Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos) April 16, 2024

Lo cierto es que en la sociedad española está muy normalizado el consumo de alcohol, algo de lo que se suelen quejar las personas abstemias, a las que normalmente se les pide explicaciones de por qué no beben alcohol y se les invita reiteradamente a hacerlo.

La gente que no bebemos alcohol y que cada vez que lo comentamos cuando socializamos tenemos que escuchar cómo alguien nos dice que "seguro que hay alguno que te gusta, solo que aún no lo has probado", y acto seguido empieza a hacer una lista: pic.twitter.com/TFG51tqvJR — ✎ David Ramírez ✐ (@DavidRamirezRos) April 17, 2024

La mayoría de las reacciones de los internautas han girado precisamente en torno a esa normalización de las "tres cervecitas" diarias y de la presión social a la que incita a su consumo.

Al ver a la gente enfadada por decir que beber alcohol no es bueno es imposible no darse cuenta de que el problemita con "las tres cervecitas diarias" que tenemos en España es mayor de lo que creemos. — Randy Meeks (@randymeeks) April 17, 2024

El debate este del alcohol a raíz del libro de @El__Yayo (que caerá este St Jordi) es ridículo.El alcohol es una mierda absolutamente normalizada y hay una presión social muy intensa y evidente a su alrededor. — Numeritos 🍕🏳️‍🌈 (@08181) April 18, 2024

Otras personas han querido aportar datos sobre el síndrome de abstinencia de esta adicción, la circunstancia de que personas alcohólicas puedan ser funcionales en su día a día, o el hecho de que la adicción no la define la cantidad ingerida, sino la necesidad de su consumo.

El alcohol es de las pocas drogas en las que el síndrome de abstinencia es MORTAL. Y lo que se necesita para que sea mortal no es solo la cantidad sino el tiempo. Si llevas toda la vida tomando dos cervezas cada día no se recomienda dejarlo de golpe sin supervisión médica. https://t.co/vIslspRp48 — Gemma Goldie (@gemagoldie) April 17, 2024

El consumo habitual de alcohol tiene unas medidas médicas que establecen cuándo se tiene un problema de consumo de sustancias. La legitimación y normalización de este consumo hace que nos sorprendamos de que muchas personas "funcionales" puedan ser catalogadas como alcohólicas. — @Srtagalicia@mastodon.social (@srtagalicia) April 17, 2024

Si sientes la ✨necesidad✨ de tomar alcohol, sufres una adicción, ya sean 2 cañas, 3 mililitros o 1 caja de botellines. La adicción no la define la cantidad de sustancia ingerida, sino la incapacidad de pasar sin la ingesta en cuestión. https://t.co/bp6XHz9Wg2 — Miguel Papineau ن (@parasynthetic) April 17, 2024

¿Qué dicen los datos?

Según el informe Health at a Glance 2023 de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), España es el segundo país que más alcohol consume en el mundo, con 11 litros de alcohol puro al año por persona mayor de 15 años.

Para hacerse una idea de lo que significa ese dato, una cerveza de 5º contiene 50 mililitros de alcohol por litro. De manera que para alcanzar los 11 litros hay que consumir 220 litros de cerveza, o lo que es lo mismo 660 latas de 33 centilitros.

Además, según el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, el 73,9 % de los jóvenes de entre 14 y 18 años han bebido alguna vez, mientras que el 1,6 % lo ha hecho diariamente en el último mes.

El organismo público recoge también que en los últimos 30 días, el 23,2 % de esa franja de edad se ha emborrachado y el 27,9 % ha bebido cinco o más bebidas alcohólicas en un lapso de dos horas.

En España, el inicio medio del consumo de alcohol se produce a partir de los 16 años en los hombres y los 17 en las mujeres.

El alcohol fue responsable en 2021 del 36,2% de las admisiones a tratamiento por abuso o dependencia. Además, se encuentra presente en gran parte de los patrones de policonsumo.

El perfil de los admitidos a tratamiento por alcohol es el de un varón de 47,3 años que vive con su familia o solo, que acude por iniciativa propia o derivado por su médico de cabecera u otros centros de tratamiento, y que consume alcohol todos los días.

Los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de alcohol representan el 41,4 % de las de todos los tipos de droga.

Además, el consumo de alcohol se mantiene como la segunda causa más concurrente en los siniestros de tráfico. De hecho, estuvo presente en 3 de cada 10 accidentes mortales en 2022. El 51,9 % de los conductores fallecidos en carretera ese año dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos, aisladamente o en combinación.

🔴 El 75% de personas entre 14-18 años han consumido alcohol en el último año.Próximamente se tramitará la Ley para prevenir eficazmente el consumo de bebidas alcohólicas por menores y favorecer entornos sociales saludables 👇 pic.twitter.com/fqLyQ8sann — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) April 15, 2024

El debate en redes de estos días llega en la misma semana en que la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció que tramitará una ley para prevenir el consumo de bebidas alcohólicas en menores, enfocándolo desde la perspectiva de la salud pública e incorporando herramientas para abordar esa prevención desde el ámbito educativo y familiar.

Lo cierto es que todo el revuelto levantado ha servido para el propósito inicial de Matías, que era concienciar sobre la problemática de este consumo.