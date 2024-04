Harán desaparecer la lengua rusa por completo de la televisión ucraniana

La lengua rusa deberá desaparecer por completo de la televisión en Ucrania a partir del 17 de julio, según un comunicado publicado este miércoles en el sitio web del encargado de la protección de la lengua estatal, Tarás Kremin.

En esa fecha, entrará en vigor la cláusula pertinente de la ley sobre los medios de comunicación, cuyo objetivo es fomentar el uso de la lengua ucraniana en los canales nacionales.

"Dentro de tres meses, el uso de lenguaje no estatal [...] estará permitido solo en expresiones fijas, frases cortas o palabras individuales utilizadas por los participantes del programa", precisó Kremin. Mientras tanto, "todos los discursos, entrevistas, comentarios, explicaciones, preguntas, observaciones individuales, etc. [hechas] en un idioma no estatal deberán traducirse, doblarse o pasarse al ucraniano", agregó.

De acuerdo con el funcionario, la medida pondrá fin al uso de ambas lenguas en las transmisiones de radio y televisión, hecho considerado como "una violación del derecho de los ciudadanos a recibir información y servicios en el idioma estatal".

"Hoy en día, en los canales de televisión nacionales se practica el bilingüismo ucraniano-ruso, en el que los participantes utilizan el idioma ruso sin traducción, doblaje ni subtítulos en el idioma estatal. A partir del 17 de julio esta práctica cesará. ¡Habrá más ucraniano!", subrayó Kremin.

El comunicado recuerda que, a partir del 1 de enero de 2024, los canales de televisión nacionales deben ocupar al menos el 90 % del tiempo total de la emisión —entre las 07:00 y las 18:00, así como entre las 18:00 y las 22:00 (hora local)— con programas y películas en ucraniano.

La presión de los líderes nacionalistas ucranianos para imponer el idioma estatal a los rusófonos que vivían en el este del país fue una de las principales razones del rechazo de los locales hacia las autoridades posteriores al golpe de Estado de 2014. Una de las primeras acciones de quienes tomaron el poder en Kiev fue abolir una ley aprobada en 2012 que otorgaba al ruso el estatus de lengua oficial regional.

Actualmente, las autoridades ucranianas han estado adoptando leyes para erradicar al ruso de todas las esferas de la vida pública, incluida la educación, el entretenimiento e incluso los servicios prestados por empresas privadas.