Delitos sexuales y hostigamiento: la denuncia de 14 mujeres contra un dramaturgo español

Me he quedado en shock (pero no tanto) al leer esta noticia. Conocí y trabajé para Ramón Paso en su grupo de guionistas cuando tenía 23 años y vi cosas muy raras en su relación con las mujeres. A esas 14 víctimas habría que añadir muchas más. Afortunadamente salí de allí a tiempo https://t.co/LHw2PJuILS