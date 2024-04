"No se comerían a cualquier hombre caído del cielo": Ridiculizan los comentarios de Biden sobre caníbales

Académicos de Papúa Nueva Guinea criticaron al octogenario presidente estadounidense, Joe Biden, por sugerir que sus antepasados se comieron a un tío suyo durante la Segunda Guerra Mundial. Las tribus locales "no se comerían simplemente a cualquier hombre blanco que cayera del cielo", comentó uno de los expertos, citado por The Guardian este viernes.

¿Qué dijo Biden?

Este miércoles en Scranton, su ciudad natal, Biden sugirió la posibilidad de que, Ambrose Finnegan, un tío suyo que combatió en el Pacífico, podría haber sido víctima de caníbales, después de que su avión fuera derribado sobre Nueva Guinea. "Pilotaba aviones monomotor, vuelos de reconocimiento sobre Nueva Guinea. Se había presentado voluntariamente porque alguien no podía hacerlo. Fue derribado en una zona donde había muchos caníbales en Nueva Guinea en aquella época", comentó a los periodistas.

"Nunca recuperaron su cuerpo. Pero el Gobierno regresó, cuando yo fui allí, revisaron y encontraron algunas partes del avión y cosas por el estilo", añadió. El mismo día, Biden volvió a hablar de ese suceso ante la prensa en el aeropuerto de Avoca, Pensilvania, y afirmó que "nunca encontraron el cuerpo porque había muchos caníbales en esa parte de Nueva Guinea".

Comentarios "inaceptables"

Académicos de Papúa Nueva Guinea describieron las afirmaciones de Biden como infundadas y mal juzgadas. "El grupo de personas melanesias, del que forma parte Papúa Nueva Guinea, es un pueblo muy orgulloso", subrayó Michael Kabuni, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Papúa Nueva Guinea. "Y encontrarían este tipo de categorización muy ofensiva", agregó. El experto precisó que, aunque el canibalismo en su país es un hecho verificado, "sacarlo de contexto e insinuar que tu [tío] salta del avión y de alguna manera pensamos que es una buena comida, es inaceptable".

Kabuni explicó que el canibalismo fue ejercido por algunas comunidades en el pasado en contextos específicos. Durante varios siglos, el pueblo fore, de Papúa Nueva Guinea, practicó un extraño ritual funerario ligado al canibalismo. Hasta los años 1950 los fore comían la carne de sus familiares difuntos, y las mujeres y los niños ingerían sus cerebros para que el ser querido muerto permaneciera dentro de la tribu. "Había contexto. No se comerían simplemente a cualquier hombre blanco que cayera del cielo", precisó.

"Es realmente gracioso"

El gobernador de la provincia de East Sepik, Allan Bird, se tomó con poca seriedad las frases de Biden. "En realidad, no tengo palabras", indicó. "No me siento ofendido. Es realmente gracioso. Estoy seguro de que cuando Biden era niño, esas eran las cosas que escuchaba decir a sus padres. Y probablemente lo acompañó toda su vida", agregó.

Sin embargo, Maholopa Laveil, profesora de Economía en la Universidad de Papúa Nueva Guinea, fue más severa en sus críticas a Biden y expresó que las afirmaciones eran inútiles y no tenían "fundamento". La académica recalcó que los comentarios del presidente pintaban a su país con "mala luz". "Creo que no debería haberlo dicho en absoluto", manifestó.

La versión oficial

Las declaraciones de Biden parecen diferir con la versión oficial de los hechos. La Agencia de Contabilidad del Pentágono, dedicada a recopilar datos sobre los militares desaparecidos en acción y los prisioneros de guerra, asegura que el avión de Finnegan en realidad se perdió en mar abierto. "Por razones desconocidas, este avión se vio obligado a amerizar en el océano frente a la costa norte de Nueva Guinea. Ambos motores fallaron a baja altitud y el morro del avión golpeó con fuerza el agua", reza el informe militar.