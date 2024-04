"Ningún tribunal nos lo impedirá": Sunak promete deportaciones a Ruanda "pase lo que pase"

El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha declarado este lunes en rueda de prensa que nada podrá impedir la ejecución del polémico programa de deportación de inmigrantes ilegales a Ruanda, por lo que asegura estar dispuesto a obligar a los miembros del Parlamento a pasar toda la noche discutiendo hasta que sea aprobado.

Según el jefe del Gobierno, los laboristas han estado "bloqueando en todo momento el proyecto", por lo que es poco probable que las deportaciones comiencen antes de 10 a 12 semanas, mucho más tarde de lo que había previsto con anterioridad, cuando aseguró que los vuelos a Ruanda comenzarían en primavera.

Sin embargo, la semana pasada, la Cámara Alta del Parlamento se negó a dar marcha atrás y aprobó varias enmiendas del proyecto, por lo que la tarde de este lunes se llevará a cabo una cuarta ronda de debate en la Cámara Baja para llegar a un acuerdo.

"Basta ya. No más evasivas, no más retrasos. El Parlamento se sentará esta noche y votará sin importar lo tarde que se haga. No hay peros que valgan. Estos vuelos van a ir a Ruanda", sentenció Sunak, que defendió su plan como "un elemento disuasorio indispensable para romper el modelo de negocio de las bandas criminales y salvar vidas".

"Los planes ya están en marcha"

"Ningún tribunal extranjero nos impedirá sacar esos vuelos", declaró el primer ministro. En este sentido, insistió en que, aunque se trata de "una de las operaciones más complejas llevadas a cabo en el Ministerio de Interior, los planes ya están en marcha y los vuelos se llevarán a cabo pase lo que pase".

Sunak también aseguró que el Gobierno ya está preparado para enviar al país africano los primeros vuelos con inmigrantes ilegales que llegan al Reino Unido atravesando el Canal de la Mancha. Asimismo, afirmó que hay un aeródromo listo y que aviones chárter comerciales han sido reservados.

De igual forma, Sunak afirmó que se han dispuesto 25 tribunales y 150 jueces que podrían ofrecer más de 5.000 días de sesiones. También se ha preparado a 500 personas para escoltar a los inmigrantes ilegales hasta Ruanda y se espera que en las próximas semanas se pueda formar otros 300.