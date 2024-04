Diputada mileísta critica a la izquierda de Argentina porque "odia a los ricos"

El debate del capítulo fiscal de la denominada ley 'ómnibus' en Argentina incluyó un cruce entre la diputada mileísta Lilia Lemoine y legisladores de izquierda, que, según Lemoine, "odian a los ricos" y que "tratan a los empresarios como si fuesen delincuentes", publicaron medios locales.

La discusión se dio durante el tratamiento de la iniciativa en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Allí, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) expresó: "Después de escuchar a los diputados de izquierda reafirmo que definitivamente odian a los ricos".

"Lo dicen y se alegran, tratan a los empresarios como si fuesen delincuentes y como si el empresario no fuera trabajador. La izquierda argentina es la que peor representa a los trabajadores, por eso no pasan del 2 % [en las elecciones]", agregó.

De inmediato, Lemoine acusó a los integrantes del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) de querer "seguir manteniendo el status quo" y afirmó que "les gusta porque son minoría y no tienen otro lugar donde chillar y decirlo, no les importa la gente".

Entonces, defendió la política oficial de bajar el gasto público para reducir la inflación y aseguró que eso "a la izquierda no le importa porque no representa a los trabajadores y a los pobres, la izquierda simplemente odian a los ricos y no entiendo cómo desde un lugar de odio se puede construir". "La izquierda no va a cambiar la idea y eso lo sé. Pero recuerden que ustedes son el 2 %", insistió.

Polémica por las universidades

Durante el debate en comisión, la oficialista retomó la discusión sobre el presupuesto universitario, que motivó la masiva manifestación del martes 23 de abril, y expresó que el reclamo que reitera la izquierda está "basado en cuestiones políticas", ya que el presidente Javier Milei "jamás dijo que iba a cerrar la universidad". "Se pagó el doble de lo que se pagó en 2023. Por favor, dejen de mentir, están los números del Ministerio de Economía", sostuvo.

Acusaciones

En medio de su discurso en la comisión, Lemoine también acusó a la legisladora del FIT-U Myriam Bregman de gritarle "bruta", pese a que tenía el micrófono cerrado.

Luego, apuntó contra el diputado Nicolás del Caño: "Le pido a la diputada Bregman que sea más respetuosa, igual que el diputado [Del Caño], que me dijo 'loca de mierda' en un ascensor. Les gustan tanto los pobres que los quieren multiplicar al igual que el kirchnerismo".

El proyecto de ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes impulsado por el Gobierno argentino, conocido como el paquete fiscal, será debatido en la Cámara de Diputados el próximo lunes, junto con la ley 'Bases'. Se trata de un conjunto de políticas que establecen modificaciones en materia impositiva, como la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, cambios en tasas aduaneras y un blanqueo de capitales.