Asesor económico de Biden se enreda explicando cómo funciona el dinero, pero dice que EE.UU. "no puede quebrar"

Jared Bernstein afirmó que su país no puede entrar en bancarrota "porque podemos imprimir nuestro propio dinero", y dio una respuesta desconcertante a la siguiente pregunta de una periodista.

¿Por qué se endeuda EE.UU. en una moneda que imprime?, una pregunta sensata que debería tener una respuesta lógica, pero que ha dejado descolocado al principal asesor económico de la Casa Blanca.

Jared Bernstein, presidente del Consejo de Asesores Económicos, órgano que asesora directamente al presidente estadounidense, Joe Biden, ha dado mucho que hablar tras aparecer en un clip en el que se esfuerza por explicar cómo funciona el dinero.

"El Gobierno de EE.UU. no puede quebrar porque podemos imprimir nuestro propio dinero", afirma Bernstein con convicción, lo que genera que su interlocutor plantee la pregunta: "Si imprimen los dólares, ¿por qué pide prestado el Gobierno?".

"Bueno, parte del lenguaje y conceptos son confusos. El Gobierno imprime su propio dinero. El Gobierno imprime dinero y lo presta. No hay duda de que el Gobierno imprime dinero", repite Bernstein, que parece tener problemas para plantear una respuesta contundente.

"El Gobierno imprime dinero y luego lo presta vendiendo bonos. ¿Es eso lo que hacen?", se preguntó Bernstein, que no tiene formación académica en economía. "El lenguaje y los conceptos pueden ser innecesariamente confusos', dedujo. "No lo entiendo. No sé de qué están hablando", admitió finalmente.

El video hace parte de una entrevista a Bernstein para el documental sobre la economía estadounidense 'Finding The Money' ('Buscando el dinero'), que fue estrenado este viernes.