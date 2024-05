¿Teme España más represalias de Israel?

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, ha declarado este sábado a la cadena estatal RTVE que descarta que Israel tome represalias en materia de cooperación de los servicios de inteligencia tras el anuncio del Gobierno español de que reconocerá el Estado de Palestina el próximo 28 de mayo.

Robles también destacó la profesionalidad de los expertos de inteligencia, resaltando que, tanto España como Israel, tienen "objetivos comunes", como, por ejemplo, "la lucha contra el terrorismo", una cuestión, en la que, asegura, "todos están "implicados", y es diferente a los aspectos diplomáticos y políticos.

La ministra hizo un llamado a "mirar en positivo" el reconocimiento del Estado palestino, asegurando que se trata de "una apuesta por la paz y por la convivencia de dos estados".

"Esto no va contra nadie, no va contra el Estado israelí, esto no va contra los israelitas, que son personas a las que respetamos", subrayó Robles, insistiendo en que se trata de una apuesta para lograr el "cese de la violencia en Gaza", que calificó de "auténtico genocidio".

Tel Aviv interrumpió el viernes la conexión entre la Embajada de España en Israel y los palestinos y prohibió al Consulado español en Jerusalén prestar servicios a los palestinos del país hebreo, en respuesta al reconocimiento por parte de Madrid a Palestina como Estado soberano.