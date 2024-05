El hijo de Netanyahu comparte un video que incita a un motín contra el ministro de Defensa israelí

Un reservista israelí dijo que el ministro de Defensa, Yoav Gallant, no puede ganar la guerra en Gaza y exigió que dimitiera.

El hijo del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se ha visto envuelto en una nueva polémica después de que varios medios locales informaran que, el fin de semana pasado, Yair Netanyahu compartiera en su cuenta de Telegram el video de un reservista israelí que incitaba a un motín contra el ministro de Defensa del país hebreo, Yoav Gallant, a menos que Israel lograra una victoria total en la Franja de Gaza.

El video, inicialmente publicado en X el pasado viernes por el periodista israelí, Yinon Magal, muestra a un soldado enmascarado llamando a una rebelión contra el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Afirmó, hablando en hebreo, que los soldados reservistas de las FDI no van a "entregar las llaves" de la Franja de Gaza a la "Autoridad Palestina", ni a ninguna otra "entidad árabe". "Los soldados de reserva están detrás de usted y queremos la victoria", dijo, dirigiéndose al primer ministro israelí.

שלום ינוןתעלה בבקשה את הסרטון לרשת. ככה אנחנו חושבים ומרגישים בעזה.(קרדיט עורך: ידידיה חממי) pic.twitter.com/aeXVsUOsb3 — ינון מגל (@YinonMagal) May 24, 2024

"Nos quedaremos aquí hasta el final. Hasta la victoria", dijo el uniformado. Luego, el soldado se dirigió al ministro de Defensa israelí, exigiendo que este dimita. "Yoav Gallant, no puedes ganar la guerra; dimite, no puedes comandarnos", sostuvo, al avisar que los reservistas escucharán "a un solo líder, no al ministro de Defensa ni al jefe del Estado Mayor, sino al primer ministro".

Respuesta de las FDI

Después que el video fuera compartido por el hijo de Netanyahu, la Oficina del primer ministro condenó el mensaje del uniformado. Por su parte, un portavoz de las FDI calificó la declaración de "una violación grave de las órdenes y valores de las FDI", y dijo que "constituye sospecha de delitos penales", por lo que fue ordenada una investigación. Como resultado, una persona, cuyo nombre no fue revelado, fue detenida.

De acuerdo con los medios locales, la divulgación del video, compartido por Yair Netanyahu, podría constituir un delito de sedición que se castiga con hasta cinco años de prisión. Cabe mencionar que el hijo de Netanyahu ya lo eliminó de sus redes sociales.