Maduro alerta sobre la "apuesta principal" de la derecha y hace una petición a España

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró la noche del lunes que los sectores radicales de la extrema derecha buscan generar escenarios de violencia como en las protestas opositoras de 2014 y 2017.

Durante su programa 'Con Maduro +', el mandatario se refirió al crimen de odio en contra de Orlando Figuera, quien fue quemado vivo mientras caminaba por Altamira, epicentro de los focos de violencia o 'guarimbas' de 2017.

"Ellos convocaron a ese odio, ese que quieren traer otra vez, que nos enfrentemos y nos matemos. Han despertado en sectores ese odio y violencia. Esa es la apuesta principal que hace la extrema derecha en Venezuela", expresó.

Solicitud a España

El presidente venezolano aprovechó el espacio televisivo para hacerle un llamado "con respeto" al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para que entreguen a los "asesinos materiales que torturaron y quemaron en público, de acuerdo a los videos, a Orlando Figuera", puesto que se encuentran en España.

Manifestó que el titular de la Fiscalía, Tarek William Saab, desde 2019, ha solicitado "múltiples veces" que sean entregados a la Justicia venezolana, sin obtener resultado.

El Ministerio Público, según ha explicado Saab en distintas oportunidades, ha hecho varias pesquisas, posee videos, fotos inclusive y ha recabado testimonios que apunta a Enzo Franchini Oliveros como el presunto responsable de la muerte de Figuera.

#EnVideo 📹| Pdte. @NicolasMaduro realizó un llamado a los líderes españoles de entregar a la justicia venezolana los culpables del asesinato de Orlando Figuera. #ConMaduroMásFepic.twitter.com/bTcWNb26vl — ConMaduro+ (@ConMaduroMas_) June 4, 2024

"No pueden volver con su fascismo"

El jefe de Estado aseveró que Figuera "se transformó en un símbolo de un crimen de odio del fascismo", en 2017, por lo que alertó sobre la posibilidad de que ocurran escenarios similares siete años después.

"Orlando Figuera era un joven de un barrio que no cometió ningún delito, sino que empezaron a gritarle 'chavista', por su color de piel. Lo persiguieron, lo patearon, lo torturaron, le echaron gasolina encima y lo quemaron vivo", recordó.

Maduro exhortó a que los crímenes de odio, como el de Figuera, no se repitan "nunca más". "No puede volver esa gente con su fascismo, no pueden volver más nunca con su odio", enfatizó.

Siete años sin Orlando Figuera

"Este joven venezolano fue asesinado por un crimen de racismo, de odio. Al fascismo en toda su expresión los derrotamos en 2017 y los vamos a seguir derrotando", dijo el presidente venezolano.

Figuera falleció el 3 de junio de 2017 de un paro cardiopulmonar casi dos semanas después de ser golpeado, apuñalado e incinerado en el 54 % de la superficie corporal.

Debido al aniversario de su muerte, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, participó en un acto en homenaje al joven —que en ese momento tenía 22 años— junto a su madre, Inés Esparragoza, y otros familiares.

Homenaje a Orlando Figuera a siete años de su martirio. Gracias, Inés.#Venezuela#3Junpic.twitter.com/EQsBpgT0f4 — Ernesto Villegas Poljak (@VillegasPoljak) June 3, 2024

En los hechos violentos de ese año fueron quemadas vivas por lo menos veinte personas por intentar cruzar barricadas opositoras, ser identificados como chavistas, pertenecer a cuerpos de seguridad, resguardar oficinas públicas o manipular explosivos de fabricación casera.