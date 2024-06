Ucrania acusa a FT de hacerle el juego a Rusia

El Ministerio de Energía de Ucrania acusó al medio británico The Financial Times de divulgar desinformaciones en interés de Rusia, tras la publicación de un artículo sobre el estado del sistema energético ucraniano como consecuencia de ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia.



"El 5 de junio, el diario británico Financial Times publicó un artículo titulado 'Rusia ha eliminado más de la mitad de la generación eléctrica de Ucrania', texto que tiene indicios de operación informativa y psicológica, es manipulador y promueve narrativas enemigas", comunicó el Ministerio en su canal de Telegram.

El organismo gubernamental señala que el artículo refiere fuentes anónimas del Gobierno ucraniano, lo que "arroja dudas sobre la fiabilidad de la información proporcionada", al no ser confirmada por fuentes oficiales, y hace posible que las conclusiones "puedan ser manipuladas".

El Ministerio alega que las declaraciones en que un funcionario anónimo sostiene que hay que prepararse para "una vida en el frío y la oscuridad" pretenden "sembrar miedo y pánico entre la población".

Asimismo, acusa al medio de mezclar datos verdaderos y falsos y apelar a las emociones del lector "para dar al material apariencia de credibilidad".

"En particular, se afirma que el 31 de mayo se tomó la decisión de aumentar dos veces las tarifas eléctricas de los hogares. Esto es una mentira descarada y una manipulación. En realidad, la tarifa aumentó 63 %, y hay una gran diferencia entre 60 y 100 %", argumenta el Ministerio.

Asimismo, denuncia un "aumento significativo" del número de "inyecciones de información" sobre el sector energético, "destinadas a crear tensión social, intimidar a los ucranianos y generar desconfianza en la actuación de las autoridades en un periodo difícil".