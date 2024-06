Termina la cumbre sobre Ucrania, que no sirvió para nada

China y muchos países del Sur Global se negaron a participar en la cumbre al considerar que no tiene sentido discutir la posibilidad de poner fin al conflicto sin Rusia.

La llamada 'cumbre de paz de Ucrania', que se celebra los días 15 y 16 de junio en Suiza, parece no haber dado los resultados deseados para Kiev, puesto que varios de sus participantes ya han expresado sus dudas acerca de la eficacia del evento sin la presencia de Rusia.

Moscú no fue invitada a la cumbre por exigencias del líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, quien dijo que ningún representante de Rusia debía estar presente en la reunión porque podrían obtener el apoyo de otros países y secuestrar la agenda de Kiev.

Se invitó a la cumbre a más de 160 participantes, pero casi la mitad declinó la invitación, al considerar que no tiene sentido discutir la posibilidad de poner fin al conflicto si Rusia no está presente en las negociaciones.

La lista final de asistentes incluía a representantes de 92 países y ocho organismos internacionales.

Comunicado sin exigencia clave

Cabe recordar que Zelenski quería impulsar su llamada 'fórmula de paz', incluida la exigencia de que Rusia retire todas sus tropas y restablezca la plena "integridad territorial" de Ucrania.

En el comunicado final, los participantes se comprometieron a abstenerse del uso de la fuerza contra "la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado". Los firmantes destacaron la necesidad de garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares, de la seguridad alimentaria mundial, el intercambio de todos los prisioneros de guerra y se expresaron en contra del uso de armas nucleares y ataques a buques mercantes.

Pero el documento no incluye la exigencia clave de Kiev sobre la salida de las tropas rusas de territorio ucraniano. Precisa, al mismo tiempo, que todas las partes deben participar en el diálogo.

No todos los participantes aceptaron firmar el comunicado. El documento recibió el apoyo de tan solo 80 países de los 92 presentes. Algunos países clave del Sur Global que asistieron a la cumbre, en concreto Arabia Saudita, Tailandia, la India, México, Sudáfrica, Brasil y los EAU, así como Armenia y Eslovaquia, se negaron a firmar la declaración.

Además, algunos representantes decidieron abandonar la cumbre antes de su finalización, como el canciller alemán, Olaf Scholz, y la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que decidió suspender su visita al evento. Señalando que la conferencia es "básicamente un alinderamiento al lado de la guerra" y Bogotá "no está de acuerdo con eso", Petro declaró: "He decidido suspender mi visita y la invitación a la conferencia en Suiza porque América Latina no quiere más guerra, lo que quiere es la construcción de la paz lo más pronto posible".

Sin Rusia no habrá resultados

Diversos países manifestaron que, sin Rusia, ni la cumbre ni ninguna otra negociación sobre el conflicto ucraniano dará fruto alguno.

En este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores de Eslovaquia, Juraj Blanar, manifestó que es poco probable que la cumbre pueda llevar a una solución esencial sin la intervención de los principales actores en la arena mundial, incluida Rusia. "No espero que la conferencia llegue a una conclusión definitiva porque no asistirá la Federación de Rusia, pero tampoco otros actores mundiales, como China", afirmó Blanar en una publicación en sus redes sociales, destacando que el Gobierno eslovaco "considera fundamental negociar y buscar soluciones diplomáticas para resolver diplomáticamente el conflicto en Ucrania".

Sus palabras fueron apoyadas por su homólogo de Turquía, Hakan Fidan, quien señaló durante su intervención que esta reunión "podría haber estado más orientada a los resultados si la otra parte en el conflicto, Rusia, estuviera presente en la sala".

El canciller turco recordó que Moscú también presentó recientemente su propuesta a la solución del conflicto. "Tenemos el plan de paz de Ucrania frente a nosotros, y Rusia recientemente ha compartido algunos términos. Independientemente del contenido y las condiciones presentadas, estos son pasos importantes y un atisbo de esperanza para empezar", dijo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan al Saud, fue claro al asegurar ante los participantes en el evento que, aunque su país "apoya todos los esfuerzos para poner fin" a las hostilidades entre Moscú y Kiev, considera que "es esencial enfatizar que cualquier proceso creíble necesitará la participación de Rusia".

A su vez, la presidenta de Suiza, Viola Amherd, pese a representar al país que acoge el evento reconoció que "un proceso de paz sin Rusia es inconcebible". La mandataria reveló que, debido a ello, la conferencia también abordará "cómo y bajo qué condiciones se puede incluir a Rusia en este proceso".

También el presidente de Kenia, William Ruto, lamentó la ausencia de Rusia en la cumbre, afirmando que esta "no debería ser solo una reunión de amigos". "Debería ser una reunión de amigos y enemigos para tener éxito en esta trayectoria positiva", destacó.

Ruto también se posicionó en contra de la decisión de los países occidentales de utilizar los activos rusos congelados en beneficio de Ucrania. "La apropiación unilateral de activos rusos es ilegal, inaceptable y [representa] una derogación de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente para aquellos de nosotros que creemos en la libertad, la justicia, la democracia y el Estado de derecho", dijo el mandatario.

La respuesta de Rusia

Por su parte, el portavoz oficial de Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Moscú no tiene "nada que decirles" a los participantes de la actual 'cumbre de paz de Ucrania'. "No tenemos nada que decirles, queremos reunirnos la próxima vez en un evento más sustancial y prometedor", se limitó a expresar el vocero al ser preguntado sobre la cumbre este sábado por los periodistas.

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció este viernes las condiciones para iniciar las negociaciones de paz con Ucrania. Declaró que las Fuerzas Armadas ucranianas deben retirarse completamente del territorio de la República Popular de Donetsk, de la República Popular de Lugansk, así como de las provincias rusas de Jersón y Zaporozhie. "Tan pronto como Kiev declare que está preparado para tal decisión y comience la retirada real de las tropas de estas regiones, así como notifique oficialmente el abandono de los planes de adhesión a la OTAN, de nuestra parte, inmediatamente, literalmente en ese mismo minuto, llegará la orden de cesar el fuego y comenzar las negociaciones", dijo Putin.

Por su parte, Zelenski tachó la propuesta de "ultimátum", rechazándola completamente.

Desde Moscú han afirmado en repetidas ocasiones que existe la disposición de Rusia a resolver el conflicto a través de las negociaciones. Sin embargo, Zelenski se autoprohibió negociar con Moscú por ley.

