Jefe del Ejército francés: Los drones pequeños perderán su ventaja en combate

La ventaja que los drones pequeños demuestran en estos momentos en el teatro de operaciones no es más que "un momento en la historia", aseguró esta semana Pierre Schill, jefe del Estado Mayor del Ejército francés, en el marco de la feria de defensa Eurosatory de París, recoge el portal DefeseNews.

Schill aseguró que ya se están desarrollando contramedidas para los sistemas antidrones, que actualmente van con retraso y que "dejan el cielo abierto para aparatos improvisados y extremadamente frágiles", en referencia a los drones pequeños.

"La impunidad de los drones pequeños y sencillos sobre el campo de batalla es solo un momento en la historia", afirmó Schill, que dijo que esa impunidad está siendo explotada ahora con fines de protección. "Hoy la espada, en el sentido del dron aéreo, es más poderosa que el escudo, pero el escudo va a crecer", insistió.

En este sentido, afirmó que esta situación de ventaja no existirá en 10 años o incluso menos, y puso como ejemplo el avión no tripulado Bayraktar, que era considerado "el rey de la guerra" al comienzo del conflicto en Ucrania, pero que ya no se utiliza, porque es demasiado fácil de destruir.

Según dijo Schill, los drones con visión en primera persona, más conocidos por su abreviación inglesa de FPV, llevan a cabo actualmente cerca del 80 % de la destrucción en el frente en Ucrania, cuando hace ocho meses esos sistemas no estaban presentes.

Durante la Eurosatory, se presentaron sistemas antidrones con soluciones para eliminar aviones no tripuladas por medios electrónicos. En la actualidad, el 75% de los drones en el campo de batalla en Ucrania "están perdidos por la guerra electrónica", afirmó el general.