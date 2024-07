"No nos vamos a ver con Lula": Milei viaja a Brasil el fin de semana

El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará el próximo fin de semana a Brasil para participar en un "evento" que no ha detallado su administración. Durante su paso por el país vecino, el autodenominado mandatario "libertario" no se reunirá con su par, Luiz Inácio Lula da Silva, aunque sí pudiera hacerlo con el exjefe de Estado ultraderechista Jair Bolsonaro.

"No nos vamos a ver con Lula, por si efectivamente algo de eso titulan en la prensa, y todavía no está confirmado si efectivamente se va o no a encontrar con Bolsonaro", informó este lunes el vocero presidencial argentino, Manuel Adorni, quien indicó que Milei viaja a Brasil el sábado 6 de julio y retorna a Buenos Aires el domingo 7. "No tengo ni la agenda ni lo horarios, ni nada, pero efectivamente vamos a estar viajando", dijo.

Adorni agregó que Milei no asistirá a la Cumbre del Mercosur porque debe cumplir con compromisos locales en Tucumán. También aclaró que la inasistencia no obedece a sus recientes diferencias con Lula o la "astronómica distancia ideológica" que hay entre ambos. Además, indicó que la canciller, Diana Mondino, será la representante de Argentina en el evento regional que se efectuará el próximo 8 de julio en Asunción, Paraguay.