Culpar a un resfriado y desviar el tema hacia Trump: Biden se justifica por el debate

Durante su entrevista con la ABC, Biden explicó que una semana en Camp David previo al debate no fue suficiente para recuperarse.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, continúa insistiendo que la razón para su lamentable participación en el debate electoral contra el republicano Donald Trump se debió a que "tuvo una mala noche", ya que estaba "agotado" y tenía un resfriado.

Durante su entrevista con la cadena ABC, el periodista George Stephanopoulos de la ABC, le preguntó al mandatario si 6 días en Camp David previo al debate, no había sido "suficiente tiempo para recuperarse", a lo que Biden subrayó que su refriado "fue muy fuerte".

"Estuvimos intentando averiguar qué me pasaba. Me hicieron una prueba para ver si tenía alguna infección [...] Pero no tenía. Solo tenía un resfriado muy fuerte", aseguró Biden.

Hablando sobre su experiencia durante el debate, y si se había dado cuenta durante el mismo de su mal desempeño, Biden respondió con una serie de incoherencias sobre cómo se había preparado para el evento, y finalmente desvió el tema para mencionar que Trump "mintió 28 veces" durante sus intervenciones.

Asimismo, el mandatario aseguró que "no creía" haber visto los 90 minutos de confrontación después de del debate, añadiendo que la culpa de lo que sucedió en el encuentro fue "solo" de él mismo.

Cuando Stephanopoulos le preguntó si negaba haber tenido más deslices, "especialmente en los últimos meses", Biden aseguró que sigue "en buena forma", añadiendo que "no" es más "frágil".

Biden afirmó que tiene médicos que viajan con él a todas partes, por lo que recibe "una evaluación continua", y subrayó que, si algo estuviera mal con él, "no dudarían" en decírselo. En este sentido, admitió que no ha recibido una evaluación neurológica y cognitiva completa, diciendo que recibe pruebas de este tipo "cada día".

De igual manera, el mandatario reconoció que justo después del debate, su médico "simplemente lo miró" y le aseguró que estaba "agotado".

Biden y su equipo parecen seguir acumulando razones para explicar su desempeño. Inicialmente, Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que el fiasco de Biden en el debate se debió a que el presidente había tenido "una mala noche", además de un resfriado. Un día después, añadió que el mandatario estaba cansado debido a varios viajes y señaló que no se trataba de "excusas", sino de "explicaciones".

