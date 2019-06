"Así o más estúpida": Thalía publica un baile improvisado en una tienda y la Red no perdona

La cantante mexicana Thalía publicó este sábado en su cuenta de Instagram un video en el que aparece bailando en una tienda, lo que le ha valido la crítica de los internautas.

En la grabación, de apenas siete segundos de duración, la famosa bailando al ritmo de la música que suena en el establecimiento, que está prácticamente vacío. Mientras marca los pasos con bolsas en la mano, mira a la cámara y dice: "¡My jam!" ('mi improvisación', en inglés).

"Así o más estúpida", comenta una usuaria la publicación. "Ridícula… por llamar atención que ya no tiene", aseveró otro internauta. "Una cosa es ser 'happy' y otra 'ridícula'", la critica un tercer seguidor. No obstante, también hubo quien salió en defensa de Thalía y valoró lo "divertida" que es. "No cambies y no hagas caso a los criticones", escribe un admirador, mientras que otro alaba su aspecto: "Muy bien tú, qué bien te ves".

No es la primera vez que la cantante mexicana causa revuelo en la Red. El pasado noviembre fue objeto de críticas después de que se descubriera en directo que estaba haciendo 'playback' durante un concierto en Los Ángeles (California, EE.UU.).