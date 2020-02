El boxeador Deontay Wilder culpa su disfraz por perder su título de campeón (y la Red no lo perdona)

El boxeador estadounidense Deontay Wilder —que el pasado sábado perdió su título de campeón de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el británico Tyson Fury— ha sido ridiculizado por los fanes del pugilismo a raíz de la insólita excusa que el perdedor ofreció para explicar el resultado de la pelea.

En palabras de Wilder, no fueron los 58 puñetazos que recibió en el cuadrilátero de parte de su rival los que determinaron su derrota, sino que la culpa fue de la armadura negra con la que caminó hacia el 'ring' como parte del Mes de la Historia Negra, una forma de recordar la historia de la diáspora africana que se celebra anualmente en diversos países angloparlantes.

Wilder, quien con frecuencia aparece antes de sus combates luciendo coloridos atuendos, en esta ocasión llevó puesta una armadura junto con una máscara y una corona, todo de color negro.

Demasiado pesado para un peso pesado

"[Fury] no me lastimó en absoluto, pero el simple hecho es que mi uniforme era demasiado pesado para mí", declaró Wilder en conversación con Yahoo Sports. "Solamente pude probármelo [por primera vez] la noche anterior, pero no pensé que iba a ser tan pesado", añadió.

"[El disfraz] pesaba unos 18 kilos o más junto con el casco y todas las baterías. Quería que mi tributo al Mes de la Historia Negra fuese estupendo… y supongo que prioricé eso por encima de todo lo demás", resumió.

'La excusa más ridícula de la historia'

Sin embargo, la explicación parece no haber convencido a numerosos aficionados, que reaccionaron con comentarios sarcásticos en las redes sociales.

"Hermano, Deontay Wilder es una bestia. De hecho, pensé que iba a ganar. Pero que atribuya su horrible desempeño al peso de su disfraz es el equivalente de que yo me despertara y estornudara tres veces. Terminen con esa mierda", ironizó el 'youtuber' Logan Paul en Twitter.

"Wilder culpa su disfraz, que pesaba 18 kilos, de que sus piernas se cansaran al comienzo de la pelea. Wilder con su disfraz pesaba 122 kilos. Fury pesaba lo mismo sin disfraz y sus piernas estuvieron geniales", escribió otro tuitero.

"En los 35 años que he estado siguiendo de cerca este deporte, esto es de lejos la excusa más graciosa que haya oído", expresó otro.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!