Video: La Policía antidisturbios irrumpe en el campamento contra el oleoducto Dakota Access

¿Qué opina del nuevo descubrimiento de la NASA?

Me decepcionó. Esperaba algo más importante. Me encantó. Ahora sabemos que, probablemente, no estamos solos en el universo. Estoy seguro de que es un gran hallazgo para la ciencia. Creo que marca el futuro de la humanidad: se avecinan viajes espaciales y contactos con otras civilizaciones. Me da igual: tendrán que pasar miles de años antes de que probemos la existencia de vida extraterrestre.

Votar