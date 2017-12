Trump: No hubo colusión con Rusia, "y si hubiera tenido lugar, no es un delito"

Donald Trump ha reiterado que no hubo ninguna colusión con el Gobierno de Rusia, algo que atribuyen a su campaña presidencial de 2016. Para argumentar su postura, el presidente de Estados Unidos ha citado al reconocido abogado Alan Dershowitz, quien en su momento afirmó que la decisión de Trump de despedir al exdirector del FBI James Comey no fue una obstrucción a la justicia y que el mandatario tenía el derecho de despedirlo.

"Observé a Alan Dershowitz el otro día, dijo que, primero, no hay colusión, segundo, la colusión no es un delito, pero incluso si fuera un delito, no hubo colusión", ha declarado el jefe de la Casa Blanca en una entrevista concedida al periódico The New York Times.

"No hay colusión, e incluso si hubiera tenido lugar, no es un delito", constató Trump. El presidente ha reiterado que ganó las presidenciales "por ser un candidato mejor" con una mejor campaña electoral que la de su oponente demócrata Hillary Clinton, y su victoria no tuvo nada que ver con la supuesta injerencia rusa en el proceso electoral.

Las acusaciones sin fundamento sobre la supuesta colusión con Rusia son "una excusa por perder las elecciones que deberían haber ganado [los demócratas], porque es muy difícil para un republicano ganar en el colegio electoral".