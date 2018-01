Mujeres saudíes asisten a un partido de fútbol por primera vez en la historia (FOTOS)

Por primera vez en la historia de Arabia Saudita, mujeres pudieron asistir este viernes como público a un campo de fútbol, algo que estaba prohibido hasta ahora en el reino musulmán ultraconservador.

Las espectadoras —muchas de ellas provistas de bufandas y banderas— acudieron a un encuentro entre los clubes Al Ahli y Al Batin, que se celebró en el estadio Ciudad Deportiva Rey Abdalá en la ciudad costera de Yeda. Las saudíes podían asistir solas o acompañadas, aunque tuvieron que sentarse en asientos designados para ellas y para las familias, separadas del resto del público masculino.

Mujeres saudíes en el partido de fútbol entre Al Ahli y Al Batin en el estadio Ciudad Deportiva Rey Abdalá en Yeda, el 12 de enero de 2018. / Reem Baeshen / Reuters

"Es un día de placer y alegría"

"Yo veía los partidos por televisión, mientras mis hermanos iban [al estadio]. Me sentía triste y me preguntaba por qué yo no podía ir. Pero eso ha cambiado hoy, es un día de placer y alegría", confesó a la AFP una de las asistentes, Nura Bajuryi, mientras que Rueida Ali Qasem, otra espectadora, se mostraba "orgullosa y muy contenta por estos cambios".

Una familia saudí junto al estadio Ciudad Deportiva Rey Abdalá en Yeda, el 12 de enero de 2018. / Reem Baeshen / Reuters

El Gobierno saudí anunció la semana pasada que las mujeres podrían asistir a un segundo partido este sábado y a un tercero el próximo jueves. El resto de los campos de fútbol del país estarán listos para las hinchas femeninas para el comienzo de la próxima temporada e incluirán cafeterías y salas de oración separadas.

Mujeres saudíes en el partido de fútbol entre Al Ahli y Al Batin en el estadio Ciudad Deportiva Rey Abdalá en Yeda, el 12 de enero de 2018. / Reem Baeshen / Reuters

La medida, anunciada en octubre, forma parte de las iniciativas sociales emprendidas por el príncipe heredero Mohamed ben Salmán., entre las que también destaca el levantamiento a partir de junio de la prohibición que impedía conducir las mujeres, o la apertura de salas de cine públicas por primera vez en más de 35 años.