Piden la pena de muerte para el autor del tiroteo en Florida, Nikolas Cruz

Los fiscales de EE.UU. están buscando la pena de muerte para el adolescente Nikolas Cruz, de 19 años, que llevó a cabo el ataque en la escuela secundaria de la ciudad de Parkland el 14 de febrero y está acusado de 17 cargos de asesinato premeditado, informa el periódico The Washington Post.

En un aviso presentado este martes, los fiscales notificaron que buscarán la pena de muerte y demostrarán que el crimen "fue especialmente repugnante, atroz y cruel". "El delito capital fue un homicidio y se cometió de una manera fría, calculada y premeditada, sin ninguna pretensión de justificación moral o legal", se dice en el aviso.

Los abogados que representan a Cruz, por su parte, han afirmado que su cliente se declarará culpable si no se considera la pena de muerte.

"Todavía estamos listos para declararnos culpables de forma inmediata de 34 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional", dijo Howard Finkelstein, un defensor público del condado.

"No estamos diciendo que no sea culpable, pero no podemos declararnos culpables mientras la pena de muerte todavía esté sobre la mesa", agregó.

El ataque en la Marjory Stoneman Douglas High School, en Parkland, que costó 17 vidas, fue el tiroteo escolar más mortífero de EE.UU. desde el 2012.