"Trump, el último presidente de EE.UU."

Describiendo al presidente estadounidense Donald Trump como "un genio del mal" que intenta convertirse en un dictador de por vida, el director de cine y activista Michael Moore afirma que su nuevo documental 'Fahrenheit 11/9' va a movilizar a la mayoría liberal para la resistencia.

Programado para salir en los cines el 21 de septiembre próximo, el filme está diseñado para causar una 'derrota' de Trump antes de las elecciones de medio plazo de noviembre.

El título de la obra reproduce el de su película de 2004, 'Fahrenheit 9/11' invirtiendo la fecha para referirse al día en que se anunció la victoria de Trump en las presidenciales de 2016.

Para Moore, Trump es un "genio del mal" que "no tiene intenciones de abandonar la Casa Blanca", según contó a The Huffington Post en una entrevista por correo electrónico el pasado jueves, tras la salida del tráiler de la película. Ese adelanto se refiere a Trump como "el último presidente de EE.UU.", sin explicar el sentido de la frase.

"La revolución se está produciendo en los lugares más inverosímiles. La resistencia ―la verdadera resistencia― no viene del Partido Demócrata ni del 'establishment' liberal. No puedo revelar mucho en este momento, pero hay una verdadera insurgencia en marcha. No sé si tendrá éxito o no. Puede que sea demasiado tarde", expresó.

Asimismo, negó que su documental esté destinado a dar esperanza a los liberales en la era de Trump.

"Al carajo con la esperanza. La esperanza es pasiva, da permiso para dejar que otra persona haga el trabajo", sostuvo. La pasividad que acompaña la esperanza, según Moore, es lo que llevó al país adonde se encuentra ahora. "No necesitamos esperanza. Necesitamos acción, agregó.

Conocido por documentales sobre trabajadores del sector automotriz, el control sobre las armas de fuego, y el sistema de salud, Michael Moore ha sido muy crítico de Trump desde su campaña electoral de 2016.