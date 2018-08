Exasesora de la Casa Blanca: Trump quería cambiar la Biblia por su propio libro para tomar juramento

Durante la ceremonia de investidura el presidente de EE.UU. Donald Trump barajaba la posibilidad de utilizar su propio libro en vez de la Biblia para tomar juramento: al fin y al cabo, su obra 'The Art of the Deal' ('El arte de la negociación') es un "bestseller", reveló la exasesora de la Casa Blanca, Omarosa Manigault Newman, en su nuevo libro 'Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House'.

El libro estará a la venta a partir del 14 de agosto, pero los medios estadounidenses han conseguido echar un vistazo antes del estreno oficial y han difundido distintos fragmentos.

"Me preguntó: Omarosa, ¿qué opinas si tomo juramento sobre 'El arte de la negociación?", recoge el portal Slate las líneas del nuevo libro de Newman. "Dije: ¿en vez de la Biblia?". "Sí, ¡'El arte de la negociación' es un 'bestseller'!", respondió Trump, según cuenta la exasesora de la Casa Blanca.

De acuerdo con su relato, el presidente de EE.UU. afirmó que su obra "es el mejor libro de negocios de todos los tiempos". "Es cómo voy a cerrar grandes tratos para el país. Solo piensa cuántas copias vendería, ¿tal vez una copia conmemorativa para la investidura?", habría dicho Trump. Newman señaló que el mandatario zanjó el tema haciéndolo pasar por una broma, pero ella está segura de que hablaba en serio.

Trump: "Ella es de los bajos fondos"

Tras la aparición de detalles picantes sobre Trump, cuya veracidad ha sido puesta en duda por otros funcionarios de la Casa Blanca, el propio presidente se pronunció sobre lo que opina de Newman.

Cuando una periodista le preguntó si se sintió traicionado por Omarosa, Trump contestó lo siguiente: "Bajos fondos. Ella es de los bajos fondos".

Reporter: "Do you feel betrayed by Omarosa?"



President Trump: "Lowlife. She's a lowlife." pic.twitter.com/UeRgHSdYGJ — MSNBC (@MSNBC) 11 de agosto de 2018

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, comentó que "el libro está plagado de mentiras y acusaciones falsas" y sostuvo que Newman es "una exempleada descontenta de la Casa Blanca" que trata de beneficiarse con "ataques falsos".

"Peor todavía que ahora los medios le darán una plataforma después de no tomarla en serio cuando solo tenía cosas buenas que decir sobre el presidente durante su trabajo en la Administración", afirmó Sanders en un comunicado, citado por CNBC.