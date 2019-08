Chefs, servidumbre, mujeres: así vivía el número dos del cártel Jalisco Nueva Generación en la cárcel mexicana

Abigael González Valencia, 'el Cuini', quien es identificado como el segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y operador financiero del grupo criminal, habría pasado 5 meses y 11 días viviendo a todo lujo en el Centro Penitenciario Norte, en Ciudad de México, al que ingresó el 15 de febrero de 2019 procedente del Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en Almoloya de Juárez (estado de México), adonde fue devuelto el pasado 26 de julio.

Una investigación del diario mexicano Milenio revela que González Valencia, de 47 años y quien fue detenido el 28 de febrero de 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco (oeste de México) —acusado de los cargos de narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos por los que también es requerido por la justicia estadounidense—, intentó retrasar el traslado de penal debido a que contaba con diversos privilegios como vestir ropa de lujo, tener chef y servidumbre para ser atendido e incluso recibía a diversas mujeres que llegaban a pasar varios días con él.

La revelación se dio luego que el medio mexicano publicara una serie de conversaciones de un hombre identificado como Miguel José Leone Martínez, un fotógrafo italo-venezolano detenido en 2015 junto con 'el Cuini', pero liberado en 2016 y señalado en 2018 por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por presuntamente liderar una red de prostitución al servicio del CJNG.

Leone sería el encargado de captar a mujeres para que visitaran a González Valencia en prisión a cambio de pagos que iban entre los 5.000 y 7.000 dólares por estancias de entre dos y tres días, con base en las conversaciones del hombre con una joven a la que intenta contratar.

"More, bueno te cuento, hablé con él. Él me dice que pues, que sí, que no hay problema, que te traiga, que te quiere no ver un solo día, que te quiere ver más días y que obviamente por día él te va a dar 3.000, 3.500 por día", apunta Leone.



Un poco más adelante en la conversación, Leone intenta calmar a la mujer, quien desconocía que la visita era al interior de una cárcel, y le refiere que estará cuidada, que no le pasará nada, que puede comer lo que que quiera y que el lugar es como "un búnker de un barco de lujo."

"Tú estás metida en el cuarto de él todo el día con televisión, más parecido a un búnker de un barco de lujo. Súper bien y tiene tres cuartos ahí, tienes lacayos, tienes misioneros todo el día, un chef todo el día, todo lo que tú pidas ellos te lo llevan", subraya el fotógrafo.

Leone también describe que González Valencia viste de Gucci, Ferragamo, Louis Vuitton. "Él anda de lujo, ahí es un rey. Es guapo, es guapísimo y súper educado", destaca intentando convencer a la mujer.

Las autoridades investigan el caso

Al ser cuestionado al respecto en su conferencia de prensa diaria, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refirió que su Gobierno investigará el caso y adelantó que este jueves dará información sobre ello.

También se dio a conocer que los gobiernos federal y de Ciudad de México investigarán los lujos y prebendas de las que supuestamente gozaba González Valencia en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

La secretaria de Gobierno de Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, señaló que personal de la dependencia acudirá al penal para ver los videos y las circunstancias de reclusión de 'el Cuini'.

El sábado pasado, González Valencia fue trasladado del Reclusorio Norte al penal del Altiplano, ante el riesgo de que pudiera fugarse. Dicha prisión es de la que Joaquín 'el Chapo' Guzmán se fugó el 11 de julio de 2015 a través de un túnel y de la que planeaba hacerlo por segunda ocasión en 2016.

Sin embargo, 'el Cuini' podría volver al reclusorio en Ciudad de México, luego que una juez diera un plazo de tres días para ello.

Rodríguez dijo que un informe que le fue otorgado por el director del Centro Penitenciario Norte, González Valencia contaba con vigilancia a través de monitoreo de 24 horas, se encontraba en las mismas condiciones a las demás personas privadas de su libertad y que solo fue visitado por familiares y amigos que fueron autorizados por el interno. Sin embargo, las autoridades acudirán a constatar lo dicho.

Por su parte, medios locales refieren que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Federación dio a conocer que el reciente traslado de González Valencia del Reclusorio Preventivo Norte al penal de máxima seguridad del Altiplano se realizó a petición del Gobierno de Ciudad de México, por considerar que su estancia en una cárcel de seguridad media producía condiciones de inseguridad para el centro penitenciario y para el propio interno.

La secretaria de Gobierno de la #CDMX, Rosa Icela Rodríguez, habló sobre los presuntos lujos que tenía el narcotraficante Abigael González Valencia, alias "El Cuini" en el reclusorio norte #EnLaMira con @eduardosalazar4pic.twitter.com/9xQ4TnEFGS — FOROtv (@Foro_TV) July 31, 2019

Lo quieren en EE.UU.

Abigael González Valencia, 'el Cuini', obtuvo una suspensión definitiva que impide a las autoridades mexicanas entregarlo a la justicia estadounidense, que busca juzgarlo por los cargos de narcotráfico, lavado de dinero y el equivalente a delincuencia organizada, en un proceso donde se le vincula con las FARC.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México concedió la extradición de González Valencia el pasado 25 de marzo, con el propósito de que sea juzgado en la Corte Federal del Distrito de Columbia, con sede en Washington.

Esta es la segunda vez que la Cancillería determina extraditar a González Valencia, quien fue detenido el 28 de febrero de 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco.

Desde octubre de 2018, EE.UU. ha redoblado sus ataques contra el cártel Jalisco Nueva Generación, a fin de atacar y desmantelar al que es considerado uno de los cárteles de las drogas más grandes y peligrosos que operan actualmente en México.

Esta organización, surgida en 2010 a partir de una escisión del cártel de Sinaloa, está encabezada por Nemesio Oceguera Cervantes, alias 'el Mencho'. Está considerado el cártel de drogas más grande y violento del país, con presencia en 28 de los 32 estados de México, y con actividad en al menos 20 naciones.