Duterte asegura que nunca permitirá que EE.UU. despliegue armas nucleares en Filipinas

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha prometido que nunca permitirá que Washington despliegue armas nucleares en el territorio de su país para contrarrestar la creciente influencia de China en la región.

"No pueden colocar armas nucleares en Filipinas. Eso nunca sucederá porque no lo permitiré. Nunca permitiré tropas extranjeras [...] No quiero luchar contra China", aseveró Duterte durante un discurso ante una audiencia de empresarios filipinos y chinos en la capital de la nación, Manila.

Tras la retirada de EE.UU. del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto (INF, por sus siglas en inglés), Washington dejó en claro que ahora es libre de desplegar misiles nucleares balísticos lanzados con rangos de 500 a 5.500 kilómetros en cualquier parte del mundo, incluida Asia.

Por su parte, China advirtió a EE.UU. que no se quedará de brazos cruzados y tomará todas las contramedidas necesarias si el Pentágono sigue adelante con sus planes de desplegar misiles de medio alcance en la región asiática.

"EE.UU. me condujo a los brazos del Gobierno chino"

A pesar de su reciente acercamiento con Pekín, Duterte subrayó que Filipinas no busca unirse a ninguna alianza militar, explicando que Manila se vio obligada a buscar lazos más estrechos con Rusia y China después de que EE.UU. en 2016 se negara a venderle 26.000 rifles de asalto, bajo el pretexto de violaciones de derechos humanos.

"Ustedes fueron los responsables, prácticamente me condujeron a los brazos del Gobierno chino", sostuvo el mandatario filipino. "¿Qué es lo que debo hacer? Luego fui a Rusia. Me gustaría decir esto a los estadounidenses, hasta el día de hoy, ellos [Rusia y China] no exigieron el pago de gratitud, ni siquiera un palillo de dientes, nada".

Duterte argumentó que unirse a alianzas militares en medio de una inestabilidad global cada vez mayor es simplemente inútil, porque si una guerra estalla entre las potencias nucleares, todos estamos condenados de todos modos.

"Si vas a la guerra y China lanza todos sus misiles nucleares, y [también lo hace] Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Italia y Francia, significará el fin de todos nosotros", concluyó el líder filipino.